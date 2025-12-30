A- A+

BRASIL Rio de Janeiro ganha título de maior réveillon do mundo, segundo o Guinness book O feito se deu devido ao público de 2,5 milhões de pessoas na areia da Praia de Copacabana

O Rio se tornou palco do maior réveillon do mundo, na manhã desta terça-feira, consolidando a cidade como referência global em celebrações de Ano Novo, reunindo 2,5 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.



O reconhecimento foi feito pelo Guinness World Records — uma coleção anual de recordes reconhecidos internacionalmente — em uma cerimônia no palco principal da festa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Uma representante oficial do Guinness entregou uma placa ao prefeito Eduardo Paes com o título.



O título foi concedido ao evento depois de análise e validação dos critérios estabelecidos pelo Guinness World Records, considerando o número recorde de participantes, a magnitude da programação artística, a extensão territorial do evento e sua relevância cultural.





O evento é conhecido internacionalmente por reunir milhões de pessoas, vindas de diferentes regiões do Brasil e do mundo. E transformou a orla em um espetáculo que mistura música, culturas e fogos de artifício.



O que é Guinness World Records

Fundado em 1955, o Guinness World Records é a autoridade global em recordes mundiais, reconhecida no mundo inteiro por documentar e certificar feitos extraordinários nas mais diversas áreas, como cultura, ciência, entretenimento, esportes e eventos.

A instituição é conhecida por seus rigorosos processos de verificação, garantindo credibilidade e reconhecimento oficial aos títulos concedidos

