A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO Rio de Janeiro: número de mortos em operação policial ultrapassa 120; contagem ainda pode aumentar Cerca de metade dos corpos foram recolhidos por moradores e enfileirados em praça pública

Já passa de 120 o número total de pessoas mortas após a megaoperação policial contra o Comando Vermelho realizada no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28).

A contagem, que estava em 64 mortos e poderá aumentar em breve, mais do que dobrou na manhã desta quarta-feira (29) depois que moradores do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha iniciaram o recolhimento de 65 corpos encontrados na região da mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia. Com isso, o número chega a 129 mortos.

O secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), coronel Marcelo de Menezes Nogueira, disse que os corpos levados à praça não constavam nos números oficiais do governo.

No entanto, ainda há desencontro de informações. Além dos corpos que foram enfileirados na praça na manhã desta quarta, outros foram levados até o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Por isso, segundo a Defensoria Pública do Rio, a ação deixou 134 mortos. Com o número, a ação policial já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, classificou a operação como um "sucesso", exceto pela morte dos policiais, ainda não confirma o número de mortos — o balanço oficial do governo estadual permanece em 64.

Agora, será feita uma perícia para confirmar se há relação entre os corpos achados na mata na região e a Operação Contenção, deflagrada para conter o avanço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

A remoção das dezenas de corpos foi realizada por moradores que se voluntariaram para posicionar os cadáveres na chamada Praça do Inter, na Vila Cruzeiro. Segundo a TV Globo, os corpos foram levados para a praça com o objetivo de facilitar o reconhecimento por parte de parentes.

Megaoperação no Rio de Janeiro | Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Os corpos estão sendo recolhidos pelo Instituto Médico-Legal (IML) e deverão passar por necropsia.

Em seguida, o reconhecimento oficial deverá ser realizado por familiares no prédio do Detran.

Veja também