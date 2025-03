A- A+

BRASIL Rio de Janeiro tem 5 das 10 atrações do Brasil mais buscadas por turistas no exterior; veja ranking Número de buscas pela Pedra do Sal foi o que mais cresceu no país, com 75% de aumento na procura

O Rio tem cinco das 10 atrações mais cobiçadas pelos turistas estrangeiros que querem conhecer o Brasil. O ranking foi divulgado na 6ª edição da revista eletrônica Tendências do Turismo, elaborada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur, divulgada na última semana. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Parque Lage e Museu do Amanhã são os pontos mais buscados por visitantes de fora. A Pedra do Sal, mesmo sem aparecer no ranking oficial, foi o atrativo que mais teve aumento de buscas em todo o país.

A revista eletrônica reúne uma série de artigos e publicações de portais de notícias e consultorias reconhecidas internacionalmente no setor, e faz análises com as principais tendências de viagens do ano. O mapeamento dos dez locais foi feito com análises de dados da Similarweb, uma ferramenta analítica que mede o tráfego gerado para páginas da internet e aplicativos digitais.





— A partir desses dados, a gente pode ampliar a percepção do turismo no Brasil e no Rio de Janeiro. A revista traz informações preciosas, de lugares que não são óbvios para a preferência do turista. O baile charme de Madureira tem sempre um turista estrangeiro, um ensaio de escola de samba, a ponta da Praia do Leme, toda a região ali da Pequena África, a Feira das Yabás. A gente percebe outro circuito não oficial do turismo sendo buscado — afirma Freixo, que completa com um point ainda mais inusitado da cidade:

— Até na "pobreta da Urca", aquela parte mais popular da Mureta, tem turista estrangeiro. O Rio é uma cidade muito forte pro turismo de imersão. É uma cidade que você tem tudo ali, natureza, cultura, gastronomia e vida social - aponta o presidente da Embratur.

Outros índices também foram divulgados, como o Rio sendo o melhor destino de inverno para nômades digitais. A cidade ficou na frente de Bangkok, na Tailândia, e Buenos Aires, na Argentina. Entre os fatores analisados, estão a temperatura ambiente, a qualidade da internet e os custos de vida.

A revista é fruto de uma curadoria que inclui publicações que têm destaque no setor e de consultorias reconhecidas. Este é o segundo ano consecutivo em que o material é coletado e divulgado pelos órgãos federais.

Veja o ranking

Cristo Redentor - RJ: 175,7 mil buscas

Cataratas do Iguaçu - PR: 50 mil buscas

Pão de Açúcar - RJ: 43,9 mil buscas

Lençóis Maranhenses - MA: 12,3 mil buscas

Maracanã - RJ: 12 mil buscas

Chapada Diamantina - BA: 11,5 mil buscas

Parque Lage - RJ: 6,9 mil buscas

Museu do Amanhã - RJ: 6,3 mil buscas

Pelourinho - BA: 5,9 mil buscas

Avenida Paulista - SP: 5 mil buscas

