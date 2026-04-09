A- A+

AVIAÇÃO Rio de Janeiro tem espaço aéreo sobrecarregado após fechamento de aeroportos de São Paulo Paralisação causou fechamento de aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos e Ribeirão Preto

O Rio de Janeiro tem o espaço aéreo sobrecarregado após fechamento de aeroportos de São Paulo na manhã desta quinta-feira. Paralisação causou fechamento de aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos e Ribeirão Preto.

A Agência O Globo, o RIOgaleão informa que segue operando normalmente e utilizando sua capacidade e infraestrutura para receber voos direcionados a São Paulo. Até o momento, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro recebeu nove voos alternados.

Questionada, a Infraero, administradora do aeroporto Santos Dumont informou que até o momento, foram registrados três voos retornados, dois que tinham como destino o Aeroporto de Congonhas e um com destino ao Aeroporto de São Paulo/Guarulhos.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informou que, na manhã desta quinta-feira (09/04), no período das 9h30 às 10h06 (horário de Brasília), houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo.

Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo.

A FAB informa, por fim, que as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo DECEA.

Entenda paralisação

Uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou a suspensão momentânea de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul da capital, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na manhã desta quinta-feira. O problema afeta a operação aérea na principal área de circulação do país e mobiliza autoridades e concessionárias.

Ao Globo, a Aena alegou que foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo, o que levou à interrupção das operações no Aeroporto de Congonhas.

"A Aena foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo. Neste momento, todas as operações estão momentaneamente suspensas. Mais informações sobre os motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas."



Ao g1, GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, disse que a paralisação decorre de uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, conhecida como TMA-SP, e que não há relação com ocorrências internas no aeroporto.

— A interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto — afirmou a concessionária.

Segundo informações iniciais, um incêndio teria atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável por gerenciar o tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

As circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas. A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo

"Os motivos do ocorrido podem ser obtidos diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. Estamos tomando medidas para mitigar os impactos", informou a concessionária, em nota.

Já a GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, disse que a paralisação decorre de uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, conhecida como TMA-SP, e que não há relação com ocorrências internas no aeroporto.

"A interrupção não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto", afirmou a concessionária.

Segundo informações iniciais, um incêndio teria atingido o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, unidade responsável por gerenciar o tráfego aéreo na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

As circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos ainda não foram detalhadas. A normalização das operações depende da retomada do sistema de controle aéreo.

Veja também