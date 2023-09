Rio de Janeiro tem manhã com intenso confronto entre criminosos; ônibus e carros são incendiados

A- A+

Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acordaram com uma intensa troca de tiros nesta quinta-feira. Segundo relatos, o confronto era entre criminosos rivais. Ao menos dois ônibus e um carro foram incendiados na comunidade Pantanal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e Polícia Militar está na região para coibir a ação. Segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), apenas este ano, 12 coletivos foram incendiados no município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de fogo em veículos na Rua Eça de Queiroz e na Rua Soares D. Andreia, ambas no bairro Pantanal.

Em nota, a Semove, entidade que representa 184 empresas de ônibus em todo o Estado, afirmou repudiar os ataques criminosos ao sistema de transporte público, que impactam diretamente a mobilidade urbana do Rio de Janeiro.

Apenas na manhã desta quinta-feira, segundo a federação, dois ônibus da Transportes Santo Antônio, das linhas 499 (Parque São José — Caxias) e 15 (Pantanal — Caxias), foram incendiados na região de Gramacho. Com estes, chega a 22 o número de veículos destruídos somente este ano, sendo 12 em Duque de Caxias. Os dois coletivos eram novos e haviam entrado em operação há poucos dias.



A Semove afirmou, ainda, que — nos últimos dez anos — foram inutilizados 262 ônibus devido a incêndios criminosos. “A inexistência de seguro para este tipo de crime atrapalha o investimento na renovação da frota e prejudica diretamente a população. O custo para reposição dos veículos incendiados desde 2014 soma, em valores atuais, pouco mais de R$ 209 milhões. Em 2023, o número chega a R$ 17 milhões. É importante destacar que um ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros em seis meses, tempo mínimo para haver a reposição de um veículo no sistema de transporte”, diz trecho.

O policiamento na região da comunidade do Pantanal segue reforçado por equipes do 15° BPM (Duque de Caxias).

Veja também

FRANÇA Primeira cúpula internacional sobre metais críticos para a transição energética