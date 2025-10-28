A- A+

megaoperação Rio de Janeiro tem operação mais letal da história do estado com ao menos 60 mortos Objetivo da polícia é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV)

A operação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, realizada nesta terça-feira (28), é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Até o momento, foram confirmadas ao menos 60 mortes, entre elas quatro policiais.



Os outros são suspeitos, segundo a Polícia Civil. O número de mortos é o dobro do registrado na ação do Jacarezinho, em 2021, quando 28 pessoas foram mortas.

O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV) — 30 deles oriundos de outros estados — escondidos nos dois conjuntos de favelas.

Até o fim da manhã, 81 pessoas haviam sido presas e 42 fuzis apreendidos na operação, que mobilizou 2,5 mil policiais e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).

Antes da ação desta terça-feira, a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, comunidade da Zona Norte do Rio, era considerada a mais letal da história do estado. Ao todo, foram 28 mortos. A operação ocorreu em 6 de maio de 2021.

