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BRASIL Rio de Janeiro: veículo com medicamentos radioativos se envolve em acidente Acidente ocorreu por volta das 6h, envolvendo um veículo da Transportadora Nucleorad

Um veículo que transportava medicamentos radioativos se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira, 18, em Xerém, no Rio de Janeiro. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), os frascos dos radiofármacos "não foram violados" e "permanecem íntegros, sem comprometimento de seu conteúdo".

O acidente ocorreu por volta das 6h, envolvendo um veículo da Transportadora Nucleorad. A empresa é autorizada a operar e transportar o material radioativo.

O veículo transportava dois volumes contendo "FDG-18F (30,3 GBq e 27,5 GBq), provenientes da unidade da R2PHARMA". A carga tinha como destino Belo Horizonte (MG).

Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), a transportadora acionou seu plano de contingência e enviou outro veículo devidamente autorizado para realizar o transbordo da carga e sua retirada segura do local do acidente, sob acompanhamento dos órgãos competentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência. "Até o momento, não há registro de qualquer impacto radiológico à população, aos trabalhadores envolvidos ou ao meio ambiente decorrente do acidente", diz a ANSN.

Segundo caso registrado este ano

Na semana passada, a ANSN confirmou a investigação de uma possível contaminação e vazamento de material radioativo que teria ocorrido no dia 29 de maio no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), localizado na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

O incidente envolveu dois trabalhadores, que foram submetidos a exames in vivo (Contador de Corpo Inteiro). As contagens de radioatividade detectadas foram baixas e demonstraram que não houve contaminação interna. A contaminação ficou restrita à área controlada do Centro de Radiofarmácia do instituto, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

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