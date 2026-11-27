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Pesquisa Rio desbanca São Paulo e tem o pior índice de mobilidade urbana do país, aponta estudo Mais de 1 milhão de trabalhadores da Região Metropolitana perdem mais de uma hora só no trajeto de ida ao trabalho

Apesar dos investimentos em transportes que antecederam a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, com a implantação de corredores de BRT e a expansão da malha metroviária, a Região Metropolitana do Rio passou a ocupar o último lugar do ranking nacional de mobilidade urbana elaborado pelo Observatório das Metrópoles. No levantamento antPara medir a mobilidade, os pesquisadores consideerior, com base em dados de 2010, São Paulo estava na lanterna entre as 26 áreas analisadas, e o Rio ficava na penúltima posição.

O estudo mais recente mostra que, na contramão da maioria dos municípios fluminenses, na capital, a proporção de trabalhadores que levam mais de uma hora para chegar ao emprego subiu de 25,3% para 27,4% em 12 anos.raram o tempo gasto no trajeto entre a casa e o trabalho, independentemente do meio de transporte utilizado. O índice é calculado a partir da distribuição dos trabalhadores por faixas de tempo de deslocamento, com maior peso atribuído aos trajetos mais curtos.

Numa escala de zero a um, quanto maior a pontuação, melhores as condições de deslocamento, o Rio passou de 0,608 para 0,619, enquanto São Paulo avançou mais: de 0,599 para 0,627. A diferença no ritmo de evolução provocou a troca de posições entre as duas principais metrópoles do país. A cidade de Campina Grande (Paraíba) lidera, com 0,897; entre as capitais, a primeira é Macapá (AP), com 0,845, em terceiro no ranking.

Esses números sobre mobilidade fazem parte do Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu), que também avalia as condições ambientais, habitacionais, de serviços coletivos e de infraestrutura. O Observatório das Metrópoles, uma rede nacional de pesquisa que integra o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), com apoio do CNPq, da Capes e da Faperj, sediada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), comparou os dados dos censos do IBGE de 2010 e 2022.

De acordo com o professor Marcelo Gomes Ribeiro, pesquisador do Observatório das Metrópoles e coordenador nacional do Ibeu, as limitações da rede de transportes de massa, o custo das passagens e a gestão do sistema ajudam a entender o desempenho do Rio.

"O próprio metrô tem uma extensão pequena para o tamanho da metrópole e, além disso, tem uma das tarifas mais caras do Brasil, o que faz com que as pessoas passem a optar por outros tipos de modais", explica.

Desabafo nas redes

Os números dão dimensão à angústia de quem precisa circular pelo Rio. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador Rafael Zattar, de Niterói, relatou que saiu de casa às 11h20 para um compromisso em Ipanema, na Zona Sul, a que chegou às 13h. Na volta, deixou o bairro às 15h30 e, duas horas e meia depois, ainda não havia chegado em casa. Pelas suas contas, seriam mais de quatro horas no trânsito para percorrer cerca de 50 quilômetros, somados os tempos de ida e volta.

“Não sirvo mais para trânsito. Quero me aposentar de trânsito”, desabafou.

Dados complementares ao estudo, obtidos pelo GLOBO, mostram que, dos 21 municípios fluminenses citados no levantamento, 17 registraram redução na proporção de trabalhadores submetidos a deslocamentos superiores a uma hora, o que não foi suficiente para tirar o Rio da lanterna. Na capital, além do aumento percentual, o contingente de pessoas nessa situação passou de 523 mil para 561 mil. Em toda a Região Metropolitana, mais de um milhão de passageiros enfrentam essa via-crúcis. Na cidade de São Paulo, o movimento foi inverso: a proporção caiu de 31% para 29,2%.

Os sete municípios do Estado do Rio com as maiores proporções de trabalhadores que levam mais de uma hora no deslocamento ficam na Baixada Fluminense. Em Japeri, essa é a realidade de 44,9% dos trabalhadores contemplados pelo levantamento. Em Belford Roxo, são 42%.

Empregos concentrados

Um dos entraves apontados por Ribeiro é a concentração de atividades econômicas e postos de trabalho na cidade do Rio, que atrai diariamente moradores de outras localidades. Por mais que essa também seja uma característica de São Paulo, o entorno da capital tem uma economia mais diversificada, com polos de emprego, como o ABC paulista.

O resultado chama ainda mais a atenção quando se considera o tamanho das duas metrópoles, já que a dimensão populacional tende a influenciar o tempo de deslocamento. Com cerca de 12 milhões de habitantes, a Região Metropolitana do Rio tem um índice de mobilidade inferior ao de São Paulo, que reúne cerca de 20 milhões.

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Ribeiro ressalta que o desempenho do Rio não pode ser analisado exclusivamente à luz do legado dos megaeventos esportivos, uma vez que o intervalo entre os dois censos compreende diferentes gestões e políticas de transporte em toda a Região Metropolitana.

Para reduzir o tempo gasto nas viagens, o pesquisador defende investimentos na ampliação das redes metroviária e ferroviária e do transporte aquaviário na Baía de Guanabara. Mudanças na política tarifária, acrescenta, poderiam produzir efeitos mais imediatos.

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