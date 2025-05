A- A+

violência Rio é o estado brasileiro com mais homicídios de crianças com até 4 anos, mostra Atlas da Violência Número é quase o dobro do ano anterior e o segundo maior da série histórica fluminense

Dados divulgados nesta segunda-feira pelo Atlas da Violência mostra que o Rio foi o estado brasileiro com o maior número de homicídios de crianças de 0 a 4 anos. O levantamento revela que em 2023 foram 24 assassinatos de bebês nesta faixa etária, uma média de um caso a cada duas semanas.

O número também é o segundo maior da série histórica fluminense, ficando atrás somente de 2014, quando 26 crianças foram mortas.

Os dados mostram ainda que o assassinatos de crianças pequenas quase dobrou no estado em relação à 2023.

A socióloga Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ressalta que os lares brasileiros estão mais violentos, em especial depois da pandemia da Covid-19, que deixou as famílias confinadas dentro das casas, isoladas do ambiente externo.

— Temos o desafio analítico de descobrir o que aconteceu em anos recentes que tornou esse espaço, que deveria ser de proteção, um ambiente tão hostil, tão violento. Depois da pandemia, alguma coisa mudou. Determinadas dinâmicas de relacionamento são acentuadas no âmbito familiar. Temos mais perguntas do que respostas — pontua Samira.

Mas no Rio, o histórico mostra que parte dessas mortes são em decorrência da violência urbana. Em 2023, o país se chocou com a morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos. Ela foi baleada na cabeça e na coluna no dia 7 de setembro, quando um agente da Polícia Rodoviária Federal efetuou disparos de fuzil em direção ao carro em que a família estava, no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica. Os agentes envolvidos respondem pelo crime.

