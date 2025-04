Rio ganha primeiro prédio assinado por escritório que desenvolve carros da Ferrari

A- A+

O escritório de arquitetura Pininfarina, o mesmo responsável pelos carros da Ferrari, assina seu primeiro projeto no Rio de Janeiro. O edifício, de 20 unidades, terá imóveis que vão de 450 metros quadrados a 1.100 metros quadrados.

O mais caro deles, a cobertura, custará R$ 80 milhões, e já tem procura antecipada, sobretudo de empresários, segundo a Origem Incorporadora, responsável pelo lançamento.

O Pininfarina já tem vários projetos em São Paulo. Um dos mais recentes será lançado em junho deste ano pela Cyrela e ficará em Pinheiros, na esquina da rua Joaquim Antunes com a avenida Rebouças. Ele promete ser o residencial mais alto da capital paulista, com 210 metros.

O primeiro projeto do Pininfarina no Rio está previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano. O edifício ficará na Barra da Tijuca e terá Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 600 milhões.

Imóveis mais caros

Apesar de ser um valor alto, de cerca de R$ 72,2 mil o metro quadrado, o edifício Atto não estará entre os mais caros da capital fluminense. A lista inclui outros, como alguns imóveis do Juan Les Pins Leblon, onde o metro quadrado chega a R$ 83,3 mil. Outro caso é o do edifício Cap Ferrat, na avenida Vieira Souto, onde o metro quadrado chega a R$ 109 mil. Uma cobertura triplex de 1.500 metros quadrados na avenida Delfim Moreira, no Leblon, está à venda por R$ 120 milhões.

Veja também