A- A+

CICLONE Rio Grande do Sul confirma morte de um jovem após passagem de ciclone extratropical Região Sul do País tem ao todo sete óbitos, incluindo as seis mortes por tornado registradas no Paraná

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta segunda-feira, 10, a morte de um jovem de 21 anos que havia desaparecido durante a passagem do ciclone extratropical pelo Estado gaúcho. Ele foi encontrado sem vida no domingo, 9, nas margens do Rio Capivaras, em São José dos Ausentes.

Conforme o órgão estadual, o rapaz saiu do município gaúcho de Jaquirana na noite de sexta-feira, 7, com destino à Criciúma, em Santa Catarina, sendo visto pela última vez em São José dos Ausentes. As buscas foram iniciadas no sábado, 8.

O veículo do homem foi localizado parcialmente submerso no Rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo a ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC). O corpo dele foi localizado às margens do rio no mesmo dia, conforme o órgão estadual.

"A partir das informações coletadas pelos órgãos competentes, o óbito passa a ser contabilizado como decorrente do último evento meteorológico", afirmou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Tornados provocam mortes no Paraná

Com a morte registrada no Rio Grande do Sul, a região Sul tem ao todo sete mortes, incluindo os seis óbitos no Paraná, que foi atingido por três tornados na noite da última sexta-feira.

Um dos tornados foi o que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, com ventos de até 330 km/h, onde as mortes foram registradas. Outros dois tornados também foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, segundo confirmação feita nesta segunda-feira, 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar).

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

"Essa frente fria passou rapidamente sobre o Rio Grande do Sul nas primeiras horas da manhã e chegou ao Paraná no meio da tarde de sexta-feira. À frente dela, algumas células de tempestade se formaram e se organizaram em supercélulas. Nessas supercélulas houve formação de tornados", disse Sheila Paz, meteorologista do Simepar.

O ciclone, portanto, não é o tornado, mas cria as condições para que ele ocorra, ampliando a instabilidade atmosférica e favorecendo a formação de tempestades rotativas.

Tornados em Santa Catarina

Os fenômenos meteorológicos que atingiram o Paraná também afetaram cidades do estado vizinho Santa Catarina.

Segundo a Defesa Civil do Estado, três tornados causaram danos às cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, entre sexta-feira e sábado, 8, com ventos de pelo menos 105 km/h Houve registros de apagão e casas destelhadas.

Veja também