PORTO ALEGRE Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol Homem de 42 anos relatou ter consumido o destilado em São Paulo no dia 26 de setembro

A Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul confirmou nesta quarta-feira, 8, o primeiro caso de intoxicação por metanol no Estado após consumo de bebida alcoólica. O paciente é um homem de 42 anos que mora em Porto Alegre. Ele relatou ter consumido o destilado em São Paulo no dia 26 de setembro. Após atendimento médico, ele foi liberado.

De acordo com a secretaria, o homem apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo de caipirinhas de vodca. O paciente relatou visão turva e alteração na percepção de cores.

Ao retornar ao Rio Grande do Sul, ele foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUC-RS no dia 30 de setembro, onde recebeu tratamento e foi liberado. Atualmente, ele está sendo acompanhado pela equipe de vigilância em saúde de Porto Alegre.

A confirmação da intoxicação ocorreu após análise laboratorial de amostra de sangue realizada por um laboratório privado que presta serviços ao hospital. O resultado foi liberado na madrugada desta quarta-feira.

Definição de caso suspeito

A definição de caso suspeito de intoxicação por metanol considera pacientes com histórico de ingestão de bebidas alcoólicas que apresentem, entre seis e 72 horas após o consumo, persistência ou piora de um ou mais sintomas compatíveis com embriaguez, acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite, além de manifestações visuais, como visão turva, borrada, escotomas (pontos cegos) ou redução da acuidade visual

Após o contato inicial com o Centro de Informação Toxicológica (CIT) e a devida notificação, o serviço de saúde onde o caso suspeito foi atendido deve informar a vigilância municipal de saúde, que será responsável pela investigação. Assim que tomar conhecimento do caso, a vigilância deve acionar a Brigada Militar para comparecimento à unidade de saúde.

A localização, apreensão e arrecadação do produto suspeito, especialmente em casos que envolvam estabelecimentos comerciais ou locais de produção clandestina, serão conduzidas pelas forças de segurança. A investigação será realizada em conjunto com a vigilância sanitária local e secretaria da agricultura, conforme suas competências.





