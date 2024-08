Rio Grande do Sul: vendas de passagens para o aeroporto Salgado Filho são retomadas nesta sexta

A- A+

A venda de bilhetes aéreos com destino ou partida do aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi retomada nesta sexta-feira (9), após autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A partir de 21 de outubro, o aeroporto voltará a receber voos comerciais.

O local foi inundado em maio deste ano, devido aos fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no fim de abril e em maio e provocaram a situação de calamidade.

À época, a pista do aeroporto de Porto Alegre ficou submersa por 23 dias.

De acordo com a concessionária do aeroporto, a Fraport Brasil – Porto Alegre, a previsão é que o aeroporto possa operar em 100% da sua capacidade a partir de 16 de dezembro.

Nesta quinta-feira (8), o Ministério de Portos e Aeroportos e a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul) anunciaram que a retomada dos voos diários se dará de forma gradual, com 128 pousos e decolagens por dia, o equivalente a 896 voos semanais e mais de 3,8 mil voos por mês.

Os voos serão operados das 8h às 22h. A distribuição dos slots aeroportuários (faixa horária de chegadas e partidas) para as empresas aéreas será realizada pela agência reguladora e servirá para indicar quantos voos cada empresa aérea poderá realizar inicialmente.

Antes do fechamento temporário, em 3 de maio, o aeroporto de Porto Alegre recebia voos de seis diferentes empresas no mercado doméstico.

Histórico

Depois da suspensão das operações do Salgado Filho, a Base Aérea de Canoas, a 15 km de Porto Alegre, começou a receber voos comerciais remanejados do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

O check-in, despacho de bagagem e embarque foram feitos a partir de um terminal provisório montado em um shopping de Canoas, que cedeu espaço à concessionária até 15 de julho, quando o aeroporto em Porto Alegre reabriu parcialmente somente paras embarques e desembarques que estavam suspensos.

Em meados de junho, o terminal de cargas do aeroporto de Porto Alegre voltou a operar somente para o recebimento e retirada de mercadorias por transporte rodoviário, porém, sem o restabelecimento do transporte aéreo de cargas.

Após as águas baixarem, a concessionária realizou a limpeza e avaliação de danos.

Além da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi aéreo e pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto.

Obras

Posteriormente à limpeza, a Fraport deu início às obras necessárias para a plena retomada das operações do aeroporto.

Atualmente, as obras estão na segunda fase, prevista para encerrar em outubro, com a recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas.

A fase 3 de recuperação terá início também em outubro, nas áreas em que não houver movimentação de aeronaves para não interferir na operação de pousos e decolagens do aeroporto.

Nesta última etapa, também será feita a fresagem do pavimento, que é a etapa de remoção do asfalto anterior para preparar o local para o novo revestimento até dezembro.

A concessionária estima que os 3,2 quilômetros (km) de pista deverão estar completamente recuperados em 16 de dezembro, além do pátio e das áreas de taxiways (faixa de pista em que a aeronave pode taxiar com destino a um terminal, hangar ou pista para decolar).

