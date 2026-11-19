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Crime Rio: homem é preso por simular próprio sequestro e pedir R$ 7 mil à esposa para 'libertação' José Marcos Peixoto enviou vídeos em que aparecia amarrado no porta-malas de um carro e ameaçou ser queimado caso a polícia fosse acionada; ele confessou a encenação

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (18) após simular o próprio sequestro e tentar extorquir R$ 7 mil de sua própria esposa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeça no porta-malas de um carro, e exigiu o dinheiro para ser "libertado".

Nas mensagens, José Marcos também ameaçou atear fogo no veículo com ele dentro caso a polícia fosse acionada. O dinheiro, segundo a investigação, seria transferido para uma conta bancária dele. A esposa, no entanto, desobedeceu às ordens e procurou a polícia, que iniciou as buscas a partir das informações fornecidas por ela e do rastreamento do veículo.

Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com agentes da 77ª DP (Icaraí), localizaram o carro na Rodovia Washington Luís, na saída do Feirão do Lu. Segundo a corporação, durante a abordagem, José Marcos confessou ter simulado o sequestro para conseguir dinheiro da mulher.

Com ele, os policiais encontraram, nos celulares dos envolvidos, fotos e vídeos da encenação. Ele foi preso em flagrante por tentativa de extorsão. Outros suspeitos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, mas não tiveram as identidades divulgadas.

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