Rio Jaboatão transborda, e moradores ficam ilhados nas proximidades da estrada da Muribeca

Moradores da região de Jaboatão dos Guararapes, nas proximidades do Conjunto Marcos Freire, na Av Eucalipto, sofrem com as chuvas e enfrentam dificuldades para chegar às suas residências.



O ponto onde mais choveu em Jaboatão dos Guararapes, nas 24 horas contadas até 10h20, foi Muribeca, com acumulado de 87,49 mm. Em Barra de Jangada, o índice no mesmo período chegou a 74,21 mm.

A técnica de enfermagem, Graciane Vitória, de 28 anos, relata o transtorno causado. “É uma situação muito complicada, a gente chega do trabalho, que ir pra casa. Já basta uma noite sem dormir e tá nessa situação. Um descaso muito grande”, disse.

“Os matadores estão aperreados sem saber o que fazer. Na beira do rio já encheu as casas”, afirma Dinark Lelis, aposentado e morador a 27 anos da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores por volta das 5 horas da manhã e, até o momento, segue com resgate em andamento.

