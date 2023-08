Rio: Juiz autoriza liberação do corpo de belga, companheiro de cônsul alemão, um ano após a morte

A- A+

O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio, autorizou nesta sexta-feira a liberação do corpo do belga Walter Henri Maximillen Biot, companheiro do cônsul da Alemanha Uwe Herbert Hahn. A morte do belga completa um ano neste sábado e, desde então, o corpo permanece no Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio de Mello Franco, no Centro do Rio. Porém, a autorização para o sepultamento ainda depende da decisão do Juízo da Vara de Registros Públicos.

O corpo de Biot foi encontrado com sinais de espancamento, no apartamento onde morava com o cônsul da Alemanha, Uwe Herbert Hahn, em Ipanema, na Zona Sul. De acordo com a perícia, foram contatadas mais de 30 lesões. A causa da morte do belga, segundo o laudo pericial, foi uma hemorragia intracraniana. Uwe Herbert Hahn foi indiciando pelo Ministério Público do Rio e responde na Justiça por homicídio qualificado. Ele chegou a ser preso, em flagrante, mas foi solto pouco mais de 15 dias depois do crime e atualmente é considerado foragido. Atualmente, o cônsul está fora do país e a família do belga tenta a autorização para o translado do corpo.

Na decisão da Vara Criminal, em que o cônsul da Alemanha é réu, o juiz determinou que o diretor do IML e o Consulado da Bélgica sejam intimados sobre o parecer favorável a liberação do corpo. Mas ressaltou que cabe a parte interessada, no caso os representantes do belga, solicitar a autorização para liberação do corpo, ao juízo competente.



Em entrevista ao RJ2, da TV Globo, o perito legista Reginaldo Franklin disse que nunca viu um corpo ficar tanto tempo no Instituto Médico-Legal.

Numa troca de mensagens com a produção da TV Globo, o irmão de Walter Biot afirma que não tem nenhuma informação da Justiça brasileira, nem das autoridades da Bélgica e da Alemanha. E que nunca recebeu sequer condolências do consulado alemão.

Biot e o cônsul foram casados por 23 anos. Na época do crime, o diplomata disse em depoimento à polícia que o marido teria tido um mal súbito, no apartamento onde moravam, caiu e bateu com a cabeça. Uwe disse ainda que o marido vinha fazendo uso de medicamentos e bebidas alcóolicas.

Durante a perícia no imóvel do casal, foram encontradas várias manchas de sangue espalhadas no sofá e travesseiros. Uwe não soube explicar aos investigadores as diversas lesões encontradas no corpo da vítima.

Uwe Herbert Hahn deixou o Brasil rumo a Alemanha no fim de agosto de 2022, dias depois do relaxamento da prisão. A decisão de soltar o diplomata foi da desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que considerou que havia demora na denúncia do Ministério Público contra Hahn. O nome do cônsul está na lista de procurados da Interpol um mês depois dele deixar o país.

