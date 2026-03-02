Mata Sul
Rio Pirangi atinge cota de alerta em São Benedito do Sul; Apac alerta para possível inundação
Municípios devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação
Trecho do Rio Pirangi, na Mata Sul de Pernambuco, atingiu cota de alerta - Foto: Flickr/Sergio Falcetti
Um trecho do Rio Pirangi, na Mata Sul de Pernambuco, atingiu cota de alerta nas primeiras horas desta segunda-feira (2).
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cota de alerta foi identificada no ponto de monitoramento da cidade de São Benedito do Sul, com tendência de subida.
Com isso, os seguintes municípios devem permanecer em atenção com possibilidade de inundação:
- São Benedito do Sul;
- Jaqueira;
- Maraial.
"A Apac e a Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário", informou a Apac.
Não há dados sobre volume de chuvas na cidade nas últimas horas.