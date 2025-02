Rio pode chegar a índice inédito de calor, alcançando o nível 4 nos próximos dias

A- A+

Alcançando um índice inédito, a cidade do Rio de Janeiro pode chegar ao nível de calor 4 (NC4) nos próximos dias, em especial, na segunda (17) e terça-feira (18). A afirmação foi feita pelo prefeito Eduardo Paes durante coletiva de imprensa no Centro de Operações da prefeitura, no Centro, na manhã deste domingo (16).

Durante a fala, o prefeito destacou que a temperatura na cidade tem batido recordes anuais e que, por isso, é fundamental que as pessoas se hidratem, passem protetor solar e evitem exposição desnecessária ao sol. Desde o ano passado, o Rio adotou uma escala de 5 níveis de calor. Seria a primeira vez da cidade no nível 4.

Além disso, Paes reforçou que a prefeitura não vai cancelar eventos na cidade, estando a decisão a cargo dos organizadores. Os blocos e ensaios técnicos do carnaval continuaram sem restrições.

— A gente quer que os cariocas vão pra rua, se divirtam, aproveitem o que a cidade tem de melhor. Mas é importante se proteger, entender que o calor tem sido cada vez maior. Se vai pro bloco, bebe água, passa protetor, não fica em lugar em que você pode passar mal.

Se a cidade entrar em NC4, pontos de resfriamento serão abertos à população, como as Naves do Conhecimento e postos de saúde. Os endereços estão disponíveis no aplicativo do COR.

Presente na coletiva, o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior, reforçou que, desde janeiro, a cidade teve 27 dias fora do nível de calor 1, quando o índice de calor é maior do que 36 graus.

— Desde primeiro de janeiro, tivemos mais dias fora do nível de calor 1, o que aponta a elevação do nosso índice. E essa é uma tendência para o mês de fevereiro, que também aponta ser um dos mais secos do ano.

