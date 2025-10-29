A- A+

Rio de Janeiro Rio: Polícia Civil apresenta vídeo de moradores retirando roupas dos mortos da operação na Penha Secretário Felipe Curi diz que irá instaurar inquérito para investigá-los pelo crime de fraude processual

A Secretaria estadual de Polícia Civil do Rio apresentou, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, um vídeo em que moradores que resgataram corpos da mata que separa os complexos do Alemão e da Penha estariam retirando peças de roupa dos cadáveres, usadas durante o confronto.

Segundo Felipe Curi, secretário titular da pasta, essas pessoas serão investigadas, pelo crime de fraude processual.

— Quero passar um vídeo para desmistificar mais uma narrativa. Parece que teve uma mágica, desses corpos que estão aparecendo hoje aí, desses narcoterroristas. Eles estavam na mata. Nós temos imagens deles todos paramentados, com roupas camufladas, coletes balísticos, portando essas armas de guerra. Aí apareceram vários deles só de cueca ou de short, descalços. Sem nada. Ou seja, é um milagre que se operou: parece que entraram num portal e trocaram de roupa. Então nós temos imagens de pessoas que retiraram esses corpos da mata e colocaram em via pública e (foram) tirando as roupas desses marginais — disse Curi.

Mais cedo, no local, moradores argumentavam que estavam cortando partes das roupas para facilitar o reconhecimento por parte das famílias.

Oficialmente, 119 mortes foram confirmadas por Felipe Curi no início da tarde desta quarta-feira, dos quais 115 são suspeitos — os outros quatro, policiais. Os números da operação têm ainda 113 presos, 10 adolescentes apreendidos e a apreensão de 118 armas (91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, além de 14 artefatos explosivos).

Área de mata: estratégia

O secretário de Segurança Pública Victor Santos afirmou que levar o confronto para a área de mata da favela foi uma estratégia para preservar vidas inocentes e que o "a alta letalidade era previsível, mas não desejada".

O secretário ainda repetiu a fala do governador Cláudio Castro (PL) e disse que as únicas vítimas foram os policiais mortos na operação.

— Optamos por deslocar o contato com os criminosos para a área de mata, onde eles efetivamente se escondem e atacam os policiais. A opção foi feita para preservar a vida dos moradores. Tivemos um dano colateral pequeno, quatro pessoas feridas inocentes feridas, sem gravidade.

