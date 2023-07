A- A+

BRASIL Rio se junta a bloco de cidades para debater como financiar a adaptação às mudanças climáticas Grupo de trabalho, em conjunto com as prefeituras de Buenos Aires e Ahmedabad, na Índia, foi criado em reunião do U20, formado por municípios dos países do G20

O Rio integrará um grupo de trabalho, formado também por autoridades locais da capital da Argentina, Buenos Aires, e de Ahmedabad, na Índia, com o objetivo de debater soluções financeiras para ajudar os governos de cidades, especialmente nos países mais pobres, a investirem na adaptação da infraestrutura urbana às mudanças climáticas. O foco das soluções é o financiamento a esses investimentos.

A formação do grupo de trabalho foi definida no encontro deste ano do Urban 20 (U20), organização formada por prefeituras de cidades de países do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. O U20 se reúne anualmente desde 2018.

A organização das cidades foi lançada em 2017, pelas prefeituras de Paris e de Buenos Aires, num encontro sobre mudanças climáticas, que marcou os dois anos do Acordo de Paris, firmado na Conferência anual da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2015, na capital francesa.

O grupo de cidades do G20 atua em parceria com outras organizações de governo locais, como o Grupo de Liderança Climática (C40) e o Cidades e Governos Locais Unidos (UCLG, na sigla em inglês).

Desde a criação do U20, autoridades locais de cidades do G20 debatem entre si propostas para serem levadas às discussões dos governos nacionais, nos encontros das maiores economias do mundo.

Preparação para o G20 de 2024, no Rio

A reunião de 2023 do U20 foi em Ahmedabad e terminou no sábado, dia 8. O evento serviu como preparação para o próximo encontro do G20, que será em setembro, em Nova Déli, também na Índia. O comunicado divulgado ao término do encontro do U20 deste ano ressalta que o objetivo das cidades participantes é “passar da intenção para a ação”.

Uma das primeiras metas do grupo de trabalho formado pelas prefeituras do Rio, de Buenos Aires e de Ahmedabad será justamente começar a debater propostas para o encontro do G20 em 2024. O evento está marcado para novembro do ano que vem, no Rio.

Comissão de finanças

Além das outras organizações de governos locais parceiras do U20, o grupo de trabalho atuará em conjunto com a Comissão Global para Finanças Urbanas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Essa comissão foi lançada no mês passado, em Paris. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, e o economista americano Jeffrey Sachs, professor da Universidade Columbia, presidem a comissão.

