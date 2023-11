A- A+

CLIMA Rio tem alerta de chuva forte com raios para a noite desta terça; ventos podem ultrapassar 75 km/h De acordo com o Alerta Rio, a quarta-feira também será chuvosa na cidade

De acordo com a previsão divulgada na tarde desta terça-feira (28) pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura, há condições para a ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte no Rio no período da noite. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderado a forte superiores a 75 km/h.

Para a quarta-feira, a previsão é tempo instável também com chuvas de moderada a forte a partir da madrugada e também nos períodos da tarde e noite. A previsão de chuva persiste para a quinta e a sexta-feira, mas com menor intensidade. No sábado não chove, mas o tempo fica encoberto.

A tendência da temperatura na cidade é de se manter estável nos próximos dias. Nesta terça as temperaturas apresentaram elevação em relação à segunda-feira. A máxima chegou aos 36,7°C e foi registra da às 15h40min na estação Irajá. A mínima ficou em 20,5°C às 05h20min na estação Alto da Boa Vista.

Em caso de chuva forte é importante ter atenção às atualizações do Centro de Operações Rio nas redes sociais.

Veja algumas recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros em caso de chuvas com raios:

Evitar sair e se manter abrigado se for possível

Manter distância de cercas, alambrados, estruturas elétricas e metálicas

Não mergulhar no mar, nem em piscinas e lagoas

Se afastar de árvores isoladas

Se estiver em casa, ficar longe das janelas

Evitar áreas altas

Não permanecer em áreas abertas como campos de futebol, praias e estacionamentos

