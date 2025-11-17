A- A+

OPERAÇÃO BARRICADA ZERO Rio tem quase 14 mil barreiras e Castro anuncia operação em 11 cidades do Estado De acordo com o governo do Estado, foram mapeadas 13.604 barreiras

O governador Cláudio Castro (PL) apresentou nesta segunda-feira, 17, a Operação Barricada Zero - um dos focos do governo do Rio, após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho. De acordo com o governo do Estado, foram mapeadas 13.604 barreiras.

As operações para a retirada de barreiras em vias públicas já começaram na segunda-feira, 10. Equipes do 31º BPM (Recreio) fizeram uma operação para a retirada de barricadas em comunidades da zona sudoeste do Rio.

Uma semana depois, nesta segunda-feira, 17, Castro anunciou a criação da Operação Barricada Zero ao lado de prefeitos da região metropolitana do Rio. As ações serão feitas pelas forças de segurança com o apoio de secretarias estaduais e dos municípios.

De acordo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), há 13.604 barricadas na região metropolitana do Rio. O órgão utilizou dados de registros de ocorrências, do Disque Denúncia e imagens de drones e helicópteros para mapear os locais.

As operações vão ocorrer em 11 municípios:

Belford Roxo

Duque de Caxias

Itaboraí

Japeri

Mesquita

Nilópolis

Nova Iguaçu

Queimados

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

O Estado anunciou a compra de "kits demolição", que contarão com retroescavadeiras e equipamentos para a retirada dos entulhos.

