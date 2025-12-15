A- A+

PONTO FACULTATIVO Rio terá ponto facultativo na quarta-feira (17), dia de finais com Flamengo e Vasco Rubro-negro joga na final do Intercontinental contra o PSG. Cruzmaltino vai a SP pegar o Corinthians no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, resolveu dar uma canja para flamenguistas e vascaínos. Em seu perfil no X, ele anunciou ponto facultativo para servidores municipais a partir do meio-dia desta quarta-feira (17).

ORubro-negro enfrentará o Paris Saint-Germain (PSG), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, no Catar, na final da Copa Intercontinental.

Já o Vasco enfrenta o Corinthians às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo, na partida de ida pela final da Copa do Brasil. A partida de volta entre os times será no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã.

"Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos!", escreveu Paes.

Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista!



Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia.



Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito.



Boa semana e bons jogos! — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 15, 2025

Olá, pessoal! Quarta-feira é dia de Flamengo e de Vasco, não Flamengo X Vasco! Mengão de tarde e Vasco de noite!



Eu e o prefeito @eduardopaes já tratamos o ponto facultativo a partir de 12h em todo o RJ!#seupovoqueromundodenovo#rumoacopadobrasil — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) December 15, 2025

Veja também