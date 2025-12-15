Seg, 15 de Dezembro

PONTO FACULTATIVO

Rio terá ponto facultativo na quarta-feira (17), dia de finais com Flamengo e Vasco

Rubro-negro joga na final do Intercontinental contra o PSG. Cruzmaltino vai a SP pegar o Corinthians no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil

Flamengo campeão da Libertadores enfrenta o PSG na final do IntercontinentalFlamengo campeão da Libertadores enfrenta o PSG na final do Intercontinental - Foto: Luis Acosta/AFP

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, resolveu dar uma canja para flamenguistas e vascaínos. Em seu perfil no X, ele anunciou ponto facultativo para servidores municipais a partir do meio-dia desta quarta-feira (17).

ORubro-negro enfrentará o Paris Saint-Germain (PSG), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, no Catar, na final da Copa Intercontinental.

Já o Vasco enfrenta o Corinthians às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo, na partida de ida pela final da Copa do Brasil. A partida de volta entre os times será no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã.

"Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos!", escreveu Paes.

