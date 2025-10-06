Rio: tráfico de maconha líquida dos EUA em garrafas de uísque é alvo da PF e da Receita Federal
Agentes encontraram a drogas também em embalagens com rótulo de xarope canadense; foram apreendidos celulares, pen drives e documentos
A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, na manhã desta segunda-feira, uma operação para combater um esquema de tráfico internacional de maconha líquida concentrada dentro de garrafas com rótulos de uísque e de maple syrup — xarope canadense feito a partir da seiva da árvore de bordo.
A droga, segundo as investigações, é importada dos Estados Unidos.
Na ação, chamada de Whisky, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Botafogo e Copacabana, na Zona Sul do Rio. O objetivo é coletar provas contra o esquema investigado. Foram apreendidos telefones celulares, pen drives e documentos.
A investigação sobre o tráfico nas garrafas de uísque e de xarope começou com a apreensão de uma remessa postal vinda dos Estados Unidos via Correios, durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. As apurações da PF contaram com a cooperação da Receita na identificação de remessas internacionais suspeitas.
Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.