Seg, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Investigação

Rio: tráfico de maconha líquida dos EUA em garrafas de uísque é alvo da PF e da Receita Federal

Agentes encontraram a drogas também em embalagens com rótulo de xarope canadense; foram apreendidos celulares, pen drives e documentos

Reportar Erro
Maconha líquida era colocada em garrafa de bebidaMaconha líquida era colocada em garrafa de bebida - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, na manhã desta segunda-feira, uma operação para combater um esquema de tráfico internacional de maconha líquida concentrada dentro de garrafas com rótulos de uísque e de maple syrup — xarope canadense feito a partir da seiva da árvore de bordo.

A droga, segundo as investigações, é importada dos Estados Unidos.

Na ação, chamada de Whisky, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Botafogo e Copacabana, na Zona Sul do Rio. O objetivo é coletar provas contra o esquema investigado. Foram apreendidos telefones celulares, pen drives e documentos.

Leia também

• Metanol: casos suspeitos de intoxicação em Pernambuco sobem para 26; SES-PE investiga 4 mortes

• Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

• Envolvimento com o crime organizado ainda não deve ser descartado no caso do metanol, afirma SDS

A investigação sobre o tráfico nas garrafas de uísque e de xarope começou com a apreensão de uma remessa postal vinda dos Estados Unidos via Correios, durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. As apurações da PF contaram com a cooperação da Receita na identificação de remessas internacionais suspeitas.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter