Cúpula Rio vai sediar encontro do Y20, grupo de juventude do G20, em 2024 Nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem, a cúpula das vinte maiores economias do mundo desembarcará na Cidade Maravilhosa

O Rio de Janeiro vai sediar, no ano que vem, o encontro da Juventude do G20, conhecido pela sigla Y20. A confirmação da cidade como destino foi feita em Varanasi, na Índia, neste domingo, durante encerramento de outra reunião do grupo.

A Cidade Maravilhosa sediará, nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem, a reunião de cúpula do G20 – o grupo das vinte maiores economias do mundo –, que tem onze grupos de engajamento que também farão encontros em 2024.

— Em 2024 o Brasil, o mundo e as gerações se encontram no Rio. A cúpula do Y20 apresentará o Rio às juventudes de todo o mundo. Este anúncio confirma a parceria da prefeitura com a sociedade civil, os grupos de engajamento do G20 e o governo federal — celebrou o presidente do Comitê Rio G20, da Prefeitura carioca, Lucas Padilha.

O secretário da Juventude Carioca da Prefeitura do Rio, Salvino Oliveira, liderou a comitiva brasileira à Índia, que partiu com o objetivo de conquistar o evento para a cidade. Como argumento para a disputa, ele levou as experiências bem sucedidas dos projetos de empregabilidade dos jovens cariocas, como o Pacto Pela Juventude, em parceria com a Unesco. Mais de 600 jovens já participaram do pacto, aprendendo durante sete meses a pesquisar e identificar problemas locais e pensar soluções. Além disso, os participantes têm direito a bolsa mensal de R$500.

— Tenho muito orgulho de voltar ao Brasil com a confirmação da Y20 na nossa cidade. E ter mostrado aqui as iniciativas da Prefeitura do Rio para transformar a realidade da juventude carioca, criando oportunidades, produzindo conhecimento e criando acesso a novas formas de preparação para o mundo do trabalho e do desenvolvimento — comemorou Salvino.

O Y20 terminou com propostas de políticas públicas voltadas para os jovens dos vinte países membros do grupo. O documento escrito nos dois dias de encontro será entregue aos líderes das nações, durante o encontro de Cúpula do G20, nos dias 9 e 10 de setembro, também em Nova Delhi.

