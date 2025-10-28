A- A+

OPERAÇÃO CONTENÇÃO Rio vive cenário de guerra: CV lança bombas por drone; operação tem ao menos 20 mortos Governador Cláudio Castro (PL) afirmou que até aquele momento, 31 fuzis tinham sido apreendidos na operação

Ao menos dois Policiais civis e 18 criminosos morreram nesta terça-feira, 28, durante uma megaoperação no Rio de Janeiro com 2,5 mil policiais civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV). A facção reagiu e lançou bombas por meio de drones.

O Hospital Getúlio Vargas confirmou a morte de dois policiais civis. Um deles é o policial Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, da 53ª DP (Mesquita).

Em coletiva no início desta tarde, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que até aquele momento, 31 fuzis tinham sido apreendidos na operação. Castro disse que policiais civis e militares também foram baleados e mortos na ação, mas não confirmou os números.

"Estamos em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então, a polícia está toda na rua e todos os batalhões estão em prontidão. Já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias para desviar. Até agora temos 56 criminosos presos, até o momento 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir porque eles estão no meio do combate ainda", afirmou.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

"A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades", disse a Polícia Civil do Rio.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.

