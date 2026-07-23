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monitoramento

Rios em Pernambuco entram em cota de alerta; Apac emite avisos com possibilidade de inundação

Avisos são para os rios Capibaribe, Ipojuca, Amaraji e Sirinhaém

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Quatro rios em Pernambuco entraram em cota de alerta e são monitorados Quatro rios em Pernambuco entraram em cota de alerta e são monitorados  - Foto: Apac/Reprodução

Quatro rios em Pernambuco entraram em cota de alerta e são monitorados por possibilidade de inundação devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Avisos hidrológicos foram emitidos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na manhã desta quinta-feira (23), para os rios Capibaribe, Ipojuca, Amaraji e Sirinhaém.

No Rio Capibaribe, o trecho em cota de alerta é em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Com isso, o município e as cidades de Camaragibe e do Recife devem permanecer em atenção com possibilidade de inundação.

No Rio Ipojuca, o trecho afetado foi em Primavera, na Mata Sul, podendo atingir o próprio município e a cidade de Escada.

Já no Rio Amaraji, o trecho em cota de alerta fica em Ribeirão, que registrou 111,45 milímetros de chuva, podendo atingir o município de Gameleira, também na Mata Sul.

A Apac informou ainda que o Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, atingiu cota de alerta, com possibilidade de inundação em Barra de Guabiraba e em Cortês, na Mata Sul. Esta última cidade, segundo a Apac, acumula 131,09 mm de chuva nas últimas 24 horas.

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As precipitações intensas seguem atingindo a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata de Pernambuco ao longo do dia. 

Segundo o painel de monitoramento da Apac, a cidade de Ipojuca, no Litoral Sul, foi a que mais choveu, com acumulado de 147,58 milímetros nas últimas 24 horas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na noite dessa quarta-feira (22), a Apac elevou o alerta de chuvas de amarelo para laranja, indicando a continuidade de precipitação de moderada a forte ao longo desta quinta (23) na RMR, Mata Norte e Mata Sul, e moderada no Agreste.

"O canal de umidade intensificou a instabilidade no estado de Pernambuco favorecendo o aumento dos acumulados de chuva", explicou a Apac.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuvas intensas válido durante todo o dia para a RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, e partes da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Nas regiões, são aguardadas precipitações de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

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