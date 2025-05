Rir é o melhor remédio: Rio oficializa Terapia do Riso na rede municipal

A- A+

A utilização de técnicas de humor terapêutico para promover o bem-estar emocional e psicológico de pacientes, conhecida popularmente como Terapia do Riso, agora é oficialmente permitida em hospitais, clínicas de saúde e casas de repouso da rede pública municipal do Rio de Janeiro, e deverá ser oferecida de forma contínua. A medida foi aprovada na Câmara Municipal do Rio e sancionada nesta segunda-feira pelo prefeito Eduardo Paes.

— A aprovação desta lei é um passo importante para humanizar ainda mais o cuidado com os nossos pacientes e idosos. A Terapia do Riso vai muito além do entretenimento: ela promove bem-estar e contribui para a saúde emocional de quem precisa. Ao formalizar essa prática, ampliamos o acesso da população aos benefícios das técnicas de humor e, ao mesmo tempo, incentivamos que as organizações que oferecem esse tipo de serviço atuem de forma mais estável e estruturada — disse o vereador Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara e autor do projeto aprovado.

Há muito tempo que a ideia de que “rir é o melhor remédio” circula na sabedoria popular. Na Bíblia, Livro dos Provérbios (17:22) a receita já aparece com clareza: “O coração alegre serve de bom remédio; mas o espírito abatido seca os ossos”.

Para Pablo Tavares, fundador da Trupe Miolo Mole, que há 12 anos pratica a Terapia do Riso a nova ei representa uma vitória. Pablo participou da elaboração do texto da lei.

— Falar da aprovação desta lei é falar de um sonho muito antigo sendo realizado. Há 10 anos, eu fiquei sabendo que em Buenos Aires, na Argentina, havia uma lei que obrigava que houvesse palhaços em hospitais, e aquilo plantou uma semente no meu coração. Fiquei pensando que um dia queria realizar algo parecido aqui, na minha cidade, contribuir para que o Rio fosse conhecido também por sua alegria, não apenas pela violência. É uma vitória para a nossa classe de uma forma geral, mas também para a nossa organização, que foi a pioneira em pensar esse sonho — celebra.

A lei prevê que a prefeitura deve assegurar que as atividades da Terapia do Riso — ou Risoterapia, como também é chamada — sejam realizadas de forma contínua e com a qualidade necessária nas unidades públicas de saúde. Para participar do projeto, os grupos deverão, entre outras coisas, apresentar documentação que comprove capacitação e experiência na área. A prefeitura pode ainda firmar convênios ou parcerias com órgãos federais, estaduais, ou de outros municípios, além de entidades privadas com o objetivo de garantir que o serviço seja oferecido.

Outras cidades e estados do Brasil já implementaram a Terapia do Riso com sucesso. Em São Paulo, o projeto "Doutores da Alegria" atua desde 1991, sendo pioneiro na inclusão de palhaços profissionais em hospitais para interagir com crianças internadas. Essa iniciativa tem demonstrado efeitos positivos na recuperação dos pacientes, na humanização do ambiente hospitalar e na melhoria do clima organizacional.

