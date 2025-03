A- A+

Acidente Risco de contaminação após colisão de dois barcos no Mar do Norte que deixou 32 feridos Petroleiro envolvido é o "Stena Immaculate" e o cargueiro "Solong"

Uma colisão entre um navio de carga e um petroleiro no Mar do Norte, na costa nordeste da Inglaterra, nesta segunda-feira (10), deixou pelo menos 32 feridos, segundo as autoridades britânicas, que avaliam um "provável risco de contaminação".

As imagens divulgadas pelos canais de televisão britânicos mostram impressionantes colunas de fumaça e chamas que sobem, sem que se possam ver as embarcações.

Os bombeiros foram enviados ao local, depois que o alerta foi dado às 9h48GMT (6H48 em Brasília).

A colisão deixou pelo menos 33 feridos, levados à terra, em Grimsby, disse à AFP nesta segunda-feira o diretor do porto, Martyn Boyers.

Os feridos chegaram à terra "a bordo de três embarcações" e "as ambulâncias fazem fila no cais" do porto, afirmou, acrescentando que um dos navios estava ancorado no momento da colisão.

O petroleiro envolvido é o "Stena Immaculate" e o cargueiro "Solong", segundo a mesma fonte.

Por sua vez, a Guarda Costeira do Reino Unido anunciou estar realizando uma "avaliação" sobre um risco "provável" de contaminação.

"O incidente segue em curso e está sendo realizada uma avaliação da provável resposta necessária contra a contaminação", disse um porta-voz da Guarda Costeira do Reino Unido, enquanto continuam as operações de resgate após o incidente frente à costa nordeste da Inglaterra.

"Incêndios nos dois barcos"

Houve "incêndios nos dois barcos", aos quais o serviço de botes salva-vidas do Reino Unido estavam respondendo, confirmou a Royal Nationa Lifeboat Institution (RNLI).

Segundo a mesma fonte, "várias pessoas abandonaram as embarcações".

"Um helicóptero de resgate da guarda costeira foi mobilizado, assim como botes salva-vidas, uma aeronave e embarcações próximas capazes de combater os incêndios", acrescentou a guarda costeira em um comunicado.

A companhia sueca Stena Bulk confirmou que é proprietária do petroleiro MV Stena Immaculate, acrescentando que está sob bandeira americana e sua exploração está a cargo da empresa americana Crowley.

Segundo a imprensa, o navio de carga envolvido, o "Solong", pertence à empresa alemã Reederei Köpping e tem bandeira portuguesa.

"Estou preocupada com a colisão entre os barcos no Mar do Norte esta manhã", disse no X a ministra britânica de Transporte, Heidi Alexander.

Colisões no Mar do Norte

A Associated British Ports (ABP), a associação dos portos britânicos, confirmou “um incidente marítimo fora da jurisdição legal da autoridade portuária da ABP e estamos ajudando a guarda costeira e outros responderem”.

A Organização Marítima Internacional (IMO), por sua vez, enfatizou que a ênfase, no momento, estava nas operações de combate a incêndios e resgate, acrescentando que um relatório de investigação deveria ser apresentado no devido tempo.

Houve várias colisões no Mar do Norte nos últimos dez anos.

Há dois anos, dois navios de carga colidiram na costa do arquipélago alemão de Heligoland. Três pessoas morreram e outras duas desapareceram no mar.

