A- A+

Região Metropolitana do Recife Risco de deslizamento deixa cinco desalojados no Curado IV, em Jaboatão; total sobe para oito Outras três pessoas também foram prejudicadas em outras áreas da cidade

O risco de um possível deslizamento de barreira no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, deixou cinco pessoas desalojadas, devido às fortes chuvas desta sexta-feira (16). Outras três pessoas também foram prejudicadas em outras áreas da cidade.

A informação é da Defesa Civil de Jaboatão, que registrou, ao todo, 16 ocorrências desde a madrugada. Uma delas foi o desabamento de uma residência no bairro de Barra de Jangada, que deixou duas pessoas desalojadas.

No bairro do Zumbi do Pacheco, um alagamento causou danos materiais em uma casa e provocou o desalojamento de uma moradora, totalizando oito pessoas.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, os desalojados buscaram abrigo em casa de parentes e/ou amigos e receberam ajuda da gestão para o transporte dos pertences.

A Defesa Civil do município não informou as ruas onde os casos ocorreram, nem o nome, idade e sexo das pessoas afetadas pelas fortes chuvas e ventos desta sexta (16).

Entre as 16 ocorrências, estão solicitações de reposição de lona, quedas de árvores, deslizamentos de barreira, alagamentos e vistorias em barreira e edificações.

"As equipes técnicas estão mobilizadas para prestar assistência às famílias afetadas e garantir a segurança da população. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil do município pelos números 0800 281 2099 e 99195-6655", informou a prefeitura.



Pernambuco

No início desta manhã, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco havia registrado 13 desalojamentos em Garanhuns, no Agreste.



Além disso, oito casas ficaram destelhadas em Timbaúba, na Mata Norte, sem feridos. Há pessoas desalojadas também em Bom Conselho, no Agreste.



Para além disso, os municípios de Paulista e Olinda, todos da RMR, sofreram com quedas de árvores. Em Abreu e Lima, duas casas também ficaram destelhadas.

Veja também

MUNDO Juiz de Nova York multa Donald Trump em US$ 355 milhões por fraude fiscal