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ALERTA Risco de El Niño 'possivelmente forte' até novembro sobe para 90%, alerta ONU Mundo precisa se preparar para um El Niño que pode "exacerbar a seca e as chuvas intensas e aumentar o risco de ondas de calor tanto em terra quanto no oceano", afirmou diretora

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou nesta terça-feira, 2, que a probabilidade de o El Niño se desenvolver até novembro é "próxima ou superior a 90%", e a maioria dos modelos de previsão sugere que ele será "pelo menos moderado - e possivelmente forte".

A diretora-geral da OMM, Celeste Saulo, disse que o mundo precisa se preparar para um El Niño que pode "exacerbar a seca e as chuvas intensas e aumentar o risco de ondas de calor tanto em terra quanto no oceano".

O El Niño é um fenômeno climático natural que aquece as temperaturas da superfície no Pacífico equatorial central e oriental, provocando mudanças globais nos ventos, na pressão atmosférica e nos padrões de precipitação.

Ele geralmente ocorre a cada dois a sete anos e dura de nove a doze meses. As condições oscilam entre o El Niño e seu oposto, La Niña, com períodos neutros entre eles.

A OMM afirma que mesmo um El Niño moderado torna alguns eventos climáticos extremos mais prováveis. O último El Niño contribuiu para que 2023 fosse o segundo ano mais quente já registrado e 2024 o ano com a temperatura mais alta de todos os tempos, em torno de 1,55°C, acima da média pré-industrial de 1850-1900.

Alerta climático urgente

Entre o final de abril e meados de maio, a temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial centro-oriental - a área usada como referência para monitoramento - estava se aproximando dos limiares do El Niño, segundo a OMM (Organização Meteorológica Mundial), com temperaturas subsuperficiais mais de 6°C acima da média.

Enquanto isso, o Índice de Oscilação Sul, o componente atmosférico do El Niño, também é consistente com o desenvolvimento do fenômeno.

A OMM afirmou que não há evidências de que as mudanças climáticas aumentem a frequência ou a intensidade dos eventos de El Niño. No entanto, a agência acredita que elas podem amplificar os efeitos associados, porque um oceano e uma atmosfera mais quentes aumentam a disponibilidade de energia e umidade para eventos climáticos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas.

"O El Niño está chegando à nossa porta", disse o secretário-geral da ONU", António Guterres, em uma mensagem de vídeo. "O mundo precisa tratar isso como o alerta climático urgente que é. As condições do El Niño vão alimentar ainda mais o aquecimento global."

A única resposta eficaz é uma ação climática à altura da crise: acabar com a dependência de combustíveis fósseis, acelerar a transição para energias renováveis, proteger os mais vulneráveis ??e implementar sistemas de alerta precoce para todos."

128 países já possuem sistemas de alerta precoce para múltiplos riscos, e a meta da ONU é a cobertura universal até o final de 2027.

Temperaturas acima do normal

Embora o El Niño normalmente atinja seu pico entre novembro e fevereiro, o consequente aumento de temperatura geralmente ocorre mais tarde. A previsão para o próximo mês provavelmente será mais precisa, considerando o início e a intensidade do El Niño.

A OMM (Organização Meteorológica Mundial) afirmou que, de junho a agosto, prevê "uma predominância quase universal de temperaturas acima do normal em praticamente todo o globo".

Isso aumenta o risco de agravamento dos riscos em algumas regiões e acelera o início de condições de seca onde as chuvas são reduzidas.

A OMM espera que o alerta antecipado oriente o preparo, especialmente em setores sensíveis ao clima, como agricultura, gestão de recursos hídricos, energia e saúde.

Centros climáticos regionais preveem chuvas "abaixo do normal" durante a crucial estação chuvosa de junho a setembro no norte do Chifre da África; chuvas de monção abaixo da média no sul da Ásia; e verões mais secos e quentes na América Central.

Durante o verão no hemisfério norte, as águas quentes associadas ao El Niño podem alimentar furacões no Pacífico central e oriental, enquanto dificultam seu desenvolvimento no Oceano Atlântico.

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