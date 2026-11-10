A- A+

Saúde Risco de perda de visão: EUA exigem novo alerta para canetas emagrecedoras Decisão ocorreu após a FDA, agência que regula medicamentos no país, identificar um possível aumento do risco de doença ocular rara

A FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, determinou que fabricantes de medicamentos da classe GLP-1, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, incluam na bula um novo alerta sobre o possível aumento do risco de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, uma doença ocular rara que pode provocar perda permanente da visão.

A doença ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo para o nervo óptico e pode causar uma redução súbita e indolor da visão em um dos olhos.

A determinação ocorre após a agência identificar dez casos prováveis da doença entre pacientes que utilizaram medicamentos GLP-1, em um universo que abrangeu 126 ensaios clínicos, com 78.217 receberam esses remédios. Entre os 56.036 que integraram grupos de comparação e receberam placebo ou outros medicamentos para diabetes, foram identificados cinco casos prováveis apenas entre aqueles que receberam placebo.

Não houve registros da condição entre os participantes tratados com outros medicamentos para diabetes que não pertenciam à classe GLP-1.

Para fator de comparação, a taxa de incidência foi de 6,4 casos por 100 mil pessoas-ano entre os usuários de GLP-1, ante 3,8 casos por 100 mil pessoas-ano no grupo de comparação.

A FDA também analisou dados de pacientes com diabetes tipo 2 acompanhados entre 2019 e 2024.

Nesse levantamento, a incidência variou de 26 a 32 casos por 100 mil pessoas-ano, dependendo do medicamento utilizado.

A medida não representa a retirada dos medicamentos do mercado nem significa que todos os pacientes tratados estejam sujeitos à complicação.

A FDA apenas exige que os fabricantes informem nas bulas o possível aumento do risco de de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica.

Veja também