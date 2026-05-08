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Vírus

Risco de propagação do hantavírus para a população é pequena, insiste OMS

"Trata-se de um vírus perigoso, mas unicamente para uma pessoa realmente infetada. Quanto ao risco para a população em geral, continua sendo extremamente baixo", declarou à imprensa em Genebra um porta-voz da OMS, Christian Lindmeier

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Fotografia microscópica extraída de um paciente com suspeita de infecção por hantavírusFotografia microscópica extraída de um paciente com suspeita de infecção por hantavírus - Foto: Handout / US Centers For Disease Control And Prevention (CDC) / AFP

O risco de propagação do hantavírus para a população é “absolutamente baixo”, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Trata-se de um vírus perigoso, mas unicamente para uma pessoa realmente infetada. Quanto ao risco para a população em geral, continua sendo extremamente baixo", declarou à imprensa em Genebra um porta-voz da OMS, Christian Lindmeier.

O porta-voz destacou que, mesmo entre as pessoas que estavam hospedadas nas mesmas cabines que outras infectadas a bordo do cruzeiro MV Hondius, "parece que, em alguns casos, nenhum dos dois está infectado".

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“Não se trata de uma nova covid”, insistiu.

O cruzeiro Hondius, da empresa holandesa Oceanwide Expeditions, que registrou um surto de hantavírus entre os passageiros, zarpou em 1º de abril de Ushuaia, no sul da Argentina. No momento, segue para Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde deverá chegar no domingo.

A OMS contabilizou oito casos específicos ao foco, três deles confirmados (um morto e dois doentes).

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