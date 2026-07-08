Riscos nas perspectivas de inflação ainda se inclinam para o lado positivo, aponta ata do Fed
A ata enfatizou que há uma incerteza considerável em torno das perspectivas de inflação
A ata do último encontro do Federal Reserve (Fed), divulgada nesta quarta-feira (8), destacou que o risco para as perspectivas de inflação ainda está inclinado para cima. Muitos participantes observaram que os preços elevados das commodities e as interrupções na oferta podem persistir por mais tempo do que o previsto.
A ata enfatizou que há uma incerteza considerável em torno das perspectivas de inflação. Alguns dirigentes previram que a inflação permanecerá elevada no curto prazo. A ata reforçou que as estimativas de inflação para 2026 e 2027 estão mais altas agora do que na projeção observada durante a reunião realizada em abril.
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Segundo a ata, vários dirigentes do Fed alertaram que as pressões sobre preços se tornaram mais generalizadas e que a inflação segue alta e acima da meta de 2% ao ano. Os preços elevados refletem, segundo o Fed, os efeitos dos choque de oferta de energia.
A ata pontuou que o otimismo com a evolução da guerra no Oriente Médio, a partir da assinatura do memorando e entendimento entre EUA e Irã, levou à queda do petróleo e inflação no curto prazo.