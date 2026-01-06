A- A+

SAÚDE Risos, choro, sangramentos nasais: veja a frequência de efeitos diversos pós-orgasmo em mulheres Estudo foi publicado na revista científica Journal of Women's Health

O orgasmo, alcançado após o contato íntimo da relação sexual, é comumente descrito como uma onda de prazer que toma o corpo e a mente. No entanto, para algumas pessoas, também pode significar efeitos colaterais que não são esperados, como risos, choro, sangramentos nasais e dor de cabeça.

Uma pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade Northwestern mostra a frequência e a consistência as mulheres vivenciam essas reações e quando elas são mais propensas a ocorrer (ou seja, com um parceiro ou durante a masturbação).

"Embora o estudo tenha constatado que essas respostas são raras — apenas 2,3% da amostra —, as descobertas são necessárias para aumentar a conscientização e ajudar a tranquilizar as mulheres de que essas respostas estão dentro do âmbito de uma resposta sexual normal, disse a autora principal do estudo", afirma Lauren Streicher, professora clínica de obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern.





Para o trabalho, 3.800 mulheres assistiram a um vídeo curto publicado nas redes sociais que explicava os fenômenos periorgásmicos, respostas físicas e emocionais incomuns ao orgasmo. Em seguida, elas puderam responder a um questionário anônimo de seis perguntas sobre sintomas/respostas físicas ou emocionais incomuns que experimentam ao ter um orgasmo.

Dentre as 86 mulheres, com 18 anos ou mais, que afirmam ter vivenciado fenômenos peri-orgásmicos, 61% relataram ter experimentado sintomas físicos, 88% relataram ter experimentado respostas emocionais. Mais da metade das entrevistadas (52%) experimentaram mais de um sintoma e 21% experimentaram sintomas físicos e emocionais.

A presença de sintomas físicos foi de:

Dor de cabeça (33%);

Fraqueza muscular (24%);

Dor/formigamento nos pés (19%);

Dor facial/coceira/formigamento (6%);

Espirros (4%);

Bocejo (3%);

Dor de ouvido/outra sensação no ouvido (2%); e

Sangramento nasal (2%).

Já os principais sintomas emocionais foram:

Choro (63%);

Tristeza ou vontade de chorar após uma experiência sexual positiva (43%);

Risos (43%); e

Alucinações (4%).

A maioria (69%) das mulheres afirma ter apresentado esses sintomas apenas ocasionalmente durante o orgasmo, já 17% os experimentaram consistentemente. Grande parte dessas mulheres, cerca de 51%, experimentou os sintomas exclusivamente durante a atividade sexual com parceiro(a), 9% durante a masturbação e 14% com o uso de vibrador. Os resultados foram publicados no Journal of Women's Health.

