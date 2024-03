Rito de adoração à Santa Cruz reúne fiéis na Catedral da Sé, em Olinda, para celebrar Sexta Santa

A- A+

Pontualmente às 15h desta Sexta-Feira Santa (29), diversos fiéis se reuniram na Catedral da Sé, em Olinda, para a celebração do rito tradicional de adoração à Santa Cruz, conduzido pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

“Na sexta-feira, celebramos o drama da paixão, da morte e redenção de nosso senhor Jesus Cristo, fiel ao Pai e ao seu povo até o fim, derrama o seu sangue na cruz para nos lavar, para nos redimir, para nos fazer criaturas novas”, explicou o Arcebispo.

Significado

O horário, seguido a risca, representa, na liturgia católica, o exato momento da morte de Cristo. A celebração, embora bastante solene, não é chamada de missa pois não existe a consagração do pão e do vinho – portanto, não se celebra a Eucaristia. Os fiéis presentes comungam as hóstias que foram consagradas no dia anterior.

Em um ato de fé e respeito, os devotos adoram e beijam a cruz de Cristo, para demonstrar reverência ao sacrifício feito na Sexta-Feira Santa, dia da morte de Jesus.

“Celebramos a solidariedade de Deus com a humanidade sofredora e morte de Cristo é uma morte que redime, que conduz a vida. Pela morte na Cruz, Jesus nos oferece verdadeiramente a vida em abundância”, complementou Dom Paulo Jackson.

Solidariedade

O rito também remonta a história do martírio por todos que derramaram o sangue em nome da justiça e do evangelho. De acordo com o Arcebispo, a época também é um momento da Igreja abrir suas portas para receber todos que lutam pelos mesmo ideias até os dias de hoje.

