COPACABANA

RJ: imagens analisadas pela polícia mostram menor 'comemorando' com amigos após estupro coletivo

Relatório da 12ª DP descreve gestos feitos no corredor do prédio após saída da vítima do apartamento

Relatório analisa imagens das câmeras de segurança do prédio, que registraram a chegada da vítima e dos envolvidos, bem como a saída do grupo do imóvel

O relatório final do inquérito conduzido pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) aponta que imagens das câmeras de segurança do prédio onde ocorreu o caso investigado como estupro coletivo, em Copacabana, registraram o adolescente envolvido realizando gestos descritos pela autoridade policial como de “comemoração”.

Ao concluir a investigação, a 12ª DP (Copacabana) indiciou Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho por estupro qualificado cometido em concurso de pessoas.

De acordo com o documento, as gravações captam a movimentação no corredor do sexto andar entre 19h24 e 20h42 do dia 31 de janeiro de 2026. As imagens mostram a chegada ao apartamento dos quatro jovens posteriormente indiciados, seguida da chegada da adolescente e do menor que a teria convidado ao local.

Segundo o relatório, após o período em que permaneceram no interior do imóvel, a jovem deixa o apartamento acompanhada do adolescente. Em seguida, as imagens registram o momento em que ela se dirige ao elevador.

O inquérito descreve que, após a adolescente sair do campo de visão do corredor, o menor retorna ao interior do apartamento. Logo após, ele volta a aparecer nas imagens realizando gestos que, segundo a autoridade policial, aparentam ser de “comemoração”. O relatório também menciona que, em seguida, ele sai do apartamento sorridente.

As gravações mostram ainda o adolescente abrindo a porta do elevador para acompanhar a jovem até a saída do prédio.

Posteriormente, as câmeras registram a saída conjunta de Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, João Gabriel Xavier Bertho e do adolescente.

O que mostram as imagens, segundo o inquérito:

Relato de agressões
Em depoimento, a vítima declarou que, em determinado momento dentro do apartamento, foi segurada pelos cabelos e forçada a praticar atos contra a própria vontade. Também relatou que o menor de idade que a convidou para o apartamento lhe deu um chute na região abdominal e que os outros quatro envolvidos a impediram de deixar o quarto quando manifestou intenção de ir embora, fechando a porta do cômodo.

Ainda conforme o depoimento, as agressões continuaram mesmo após ela afirmar que estava "cansada" e pedir para que parassem. Segundo a adolescente, o menor de idade chegou a questionar se a mãe dela a via sem roupas, e disse que ela "não podia vê-la assim porque estava com o corpo marcado e até sangrando".

Ao sair do apartamento, a adolescente enviou um áudio ao irmão dizendo que acreditava ter sido estuprada. Em seguida, procurou a avó, com quem mora, e foi até a delegacia registrar ocorrência.

Laudo confirma lesões
O exame de corpo de delito anexado ao inquérito aponta a presença de múltiplas lesões, incluindo equimoses e escoriações na região dorsal e nas laterais do corpo, além de marcas na região glútea. O laudo também registra sangramento e descreve achados compatíveis com violência física recente.

Com base nos depoimentos, nas imagens e nos laudos periciais, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento dos quatro jovens por estupro com concurso de pessoas. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre o oferecimento de denúncia.

