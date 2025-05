A- A+

RMR Jaboatão: dois jovens são baleados em rua de Piedade; um morre O caso aconteceu nesta quarta-feira (7) no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Dois homens foram atingidos por balas nesta quarta-feira (7) em uma rua do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Após serem encontrados com as perfurações de arma de fogo, as vítimas foram levadas para um unidade hospitalar local, mas um deles não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 27 anos.

Um jovem de 24 anos ficou ferido, mas não teve seu estado de saúde divulgado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul como uma ocorrência de homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.

A PCPE também informou que “as diligências vão seguir até o esclarecimento do caso".

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe do 6⁰ Batalhão foi acionada para averiguar o fato no local. A PM afirmou que “o efetivo confirmou o fato e isolou a área até a chegada dos órgãos competentes".

Veja também