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Chuvas em Pernambuco RMR e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar até 100 mm de chuva no final de semana Tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para acumulado de até 100 milímetros no o sábado (9) e domingo (10)

Os próximos dias devem ser de chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco.

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para acumulado de até 100 milímetros no sábado (9) e domingo (10).

Nas datas, são aguardadas precipitações moderadas a fortes na RMR, Matas Sul e Norte, e moderadas no Agreste. As chuvas devem se intensificar em Fernando de Noronha, onde é aguardada chuva moderada no domingo (10).

A tendência também prevê precipitações na segunda (11), terça (12) e quarta-feira (13), na RMR, Matas Norte e Sul, Agreste, Sertão e Noronha.

Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:

Sábado (9)

Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca

Sertão de São Francisco -Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

Domingo (10)

Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca a moderada

Fernando de Noronha - Moderada.

Segunda-feira (11)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Moderada.

Terça-feira (12)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

Quarta-feira (13)

Região Metropolitana do Recife - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Fraca a moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada

Sertão de São Francisco - Fraca

Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

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