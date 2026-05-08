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Chuvas em Pernambuco

RMR e Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar até 100 mm de chuva no final de semana

Tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para acumulado de até 100 milímetros no o sábado (9) e domingo (10)

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São aguardadas precipitações moderadas a fortes na RMR, Matas Sul e Norte, e moderadas no AgresteSão aguardadas precipitações moderadas a fortes na RMR, Matas Sul e Norte, e moderadas no Agreste - Foto: Fabio Nóbrega/Folha de Pernambuco

Os próximos dias devem ser de chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco.

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta para acumulado de até 100 milímetros no sábado (9) e domingo (10).

Nas datas, são aguardadas precipitações moderadas a fortes na RMR, Matas Sul e Norte, e moderadas no Agreste. As chuvas devem se intensificar em Fernando de Noronha, onde é aguardada chuva moderada no domingo (10).

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A tendência também prevê precipitações na segunda (11), terça (12) e quarta-feira (13), na RMR, Matas Norte e Sul, Agreste, Sertão e Noronha.

Confira tendência de precipitação da Apac para os próximos dias:
Sábado (9)
Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte
Mata Norte - Moderada a forte
Mata Sul - Moderada a forte
Agreste - Moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca
Sertão de São Francisco -Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

Domingo (10)
Região Metropolitana do Recife - Moderada a forte
Mata Norte - Moderada a forte
Mata Sul - Moderada a forte
Agreste - Moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca a moderada
Fernando de Noronha - Moderada.

Segunda-feira (11)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca 
Fernando de Noronha - Moderada.

Terça-feira (12)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

Quarta-feira (13)
Região Metropolitana do Recife - Moderada
Mata Norte - Moderada
Mata Sul - Fraca a moderada
Agreste - Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada
Sertão de São Francisco - Fraca
Fernando de Noronha - Fraca a moderada.

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