Chuvas em Pernambuco RMR e Zonas da Mata Sul e Norte registram pontos de alagamento; saiba onde mais choveu em Pernambuco Há acúmulo de água na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste; na avenida Recife, na pista sentido Aeroporto, no bairro da Estância, Zona Sul

A Região Metropolitana do Recife e as Zonas da Mata Sul e Norte de Pernambuco registram chuvas de moderadas a fortes desde o início da manhã desta quarta-feira (14). O município do Cabo de Santo Agostinho foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com acumulado de 122,59 mm.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) notificaram pontos de alagamento nas regiões.



Há acúmulo de água na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste; na avenida Recife, na pista sentido Aeroporto, no bairro da Estância, Zona Sul.





Também há pontos de alagamento nas avenidas Antônio de Goes e Conselheiro Aguiar, no bairro do Pina, também na Zona Sul do Recife.



A PRF divulgou acúmulo de água no km 73 da BR-101, no Ibura, na Zona Sul; nos km 40, 45 e 51 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul; e no km 25 da BR-232, em Moreno, na RMR, no sentido interior.



Também há alagamentos na rua dos Coelhos, na área central do Recife; na Estrada da Batalha, em Jaboatão; e no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho.

Chuva em tempo real

Segundo o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade do Cabo de Santo Agostinho foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com acúmulo de 122,59 mm.

Na sequência, estão as cidades de Ipojuca, com registro de 79,48 mm; Vitória de Santo Antão, com 72,80 mm; Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, com 70,31 mm e Sirinhaém, com 63,15 mm.

