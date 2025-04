A- A+

CORRIDA RMR: Grupo de Artilharia promove segunda edição do Artilheiro de Aço Como parte das comemorações da Semana do Exército, evento ocorre no próximo dia 12 de abril, às 6h

O 7º Grupo de Artilharia de Campanha (7º GAC) promoverá, no próximo dia 12 de abril, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, a segunda edição do Artilheiro de Aço, com largada prevista para às 6h. A corrida faz parte das comemorações da Semana do Exército.

A prova, que contará com o apoio da Federação Pernambucana de Triathlon (Fepetri), possui duas modalidades: a primeira delas é natação, com os atletas percorrendo uma distância de mil metros.

A segunda é a corrida, tendo um percurso de cinco quilômetros, cuja chegada ocorrerá na Praça Duque de Caxias, em frente ao Shopping Patteo, no bairro de Casa Caiada.

O momento irá reunir organizações da Forças Armadas e Militares (OM) entre elas: Exército Brasileiro, Marinha, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Polícia Militar e Guarda Municipal.

Etapa da prova de Natação | Foto: Sd Júlio Oliveira 7° GAC

Veja também