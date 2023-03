A- A+

Chuvas RMR, Mata e Agreste seguem sob alerta de chuva; veja onde mais choveu No Recife, acumulado passou dos 100 mm na Campina do Barreto

O alerta de chuvas moderadas a fortes da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste segue válido até 23h59 desta quarta-feira (22).

O nível do aviso é de estado de atenção, quando há possibilidade de acumulados de chuva acima dos 50 mm. No Estado, o local com maior índice é o bairro da Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, onde choveu 108,57 mm nas 24 horas contadas até 6h50 desta quarta.

Em Dois Unidos, também na Zona Norte da capital pernambucana, foram registrados 105,27 mm de chuva no mesmo período. Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, o índice foi de 96,98 mm em Barra de Jangada [veja mais índices no final do texto].

Na terça-feira (21), o Recife e Região Metropolitana registraram transtornos por causa das chuvas fortes, como alagamentos, que também são registrados nesta quarta-feira na capital pernambucana, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU):

- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os n° 1413 e 841, lmbiribeira, ambos os lados

- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os n° 1967 e 1681, Imbiribeira, sentido cidade

- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre os n° 2857 e 2557, Imbiribeira, ambos os sentidos

- Rua Imperial X Rua Cabo Eutrópio, São José, sentido subúrbio

- Estrada dos Remédios, ao lado do Mercado de Afogados, sentido Madalena

- Avenida Antônio de Góes x Rua Conselheiro Aguiar, sentido cidade

Veja onde mais choveu:

Campina do Barreto, Recife - 108,57 mm

Dois Unidos, Recife - 105,27 mm

Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes - 96,98 mm

Jardim Fragoso, Olinda - 92,00 mm

Bonsucesso, Olinda - 90,86 mm

Piedade, Jaboatão dos Guararapes - 84,16 mm

Orocó - 78,13 mm

Muribeca, Jaboatão dos Guararapes - 77,40 mm

Tamandaré - 71,60 mm

Costa Azul, Paulista - 67,49 mm

*atualizado às 7h

