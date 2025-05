RMR e Mata Norte devem ter chuva "moderada a forte" na noite deste sábado (17), diz Apac

A- A+

Apesar da trégua na manhã deste sábado (17), a previsão é de que as chuvas retornem à Região Metropolitana do Recife (RMR) e à Mata Norte no turno da noite.



Quem confirmou a informação à Folha de Pernambuco foi Roni Guedes, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que disse ainda que precipitações devem entrar na categoria "moderada a forte" ao longo da noite de hoje e durante o domingo (18).



"A previsão da Apac está indicando a aproximação de um sistema meteorológico, formando um canal de umidade oriundo da frente fria, que deve chegar ao estado de Pernambuco a partir do final da tarde na região da Mata Sul, se estendendo para as demais regiões do litoral ao longo da noite e do domingo. Tanto a Região Metropolitana do Recife quanto a Mata Norte devem ter chuvas na categoria de moderada a forte", explicou.

Em uma previsão concedida na sexta-feira (16), a Apac havia confirmado também que o estado deve continuar recebendo precipitações, sobretudo no Agreste e área litorânea. Agora, o meteorologista confirmou também que, a chuva deve seguir até terça-feira (20). Com isso, as cidades continuam em alerta.

"Esse sistema deve entrar dentro do continente, chegando até áreas do Agreste nas categorias moderada e pontualmente forte. O sistema deve permanecer atuando em Pernambuco tanto durante todo o domingo (18), como também durante segunda (19) e terça-feira (20)", afirmou.

Estágio de atenção

A capital pernambucana entrou em estágio de "atenção" no início da tarde dessa sexta-feira (16).

Por causa do alto volume de chuvas, as aulas da rede municipal e os serviços não essenciais foram suspensos.

A medida foi tomada depois que o Centro de Operações da Capital (COP) detectou que já existe alteração perceptível na rotina urbana do Recife causada pela situação meteorológica, como alagamentos ou congestionamentos, registrados em alguns pontos da cidade.



"Situação de médio risco para a população", apontou o COP, que registrou 104.7 milímetros de chuva no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

Durante ronda feita pela reportagem, a Folha de Pernambuco registrou grande acúmulo de água nas Avenida do Forte, Rua Imperial, Estrada dos Remédios, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Recife e Avenida Doutor José Rufino. Em todos estes locais, motoristas e pedestres encontraram dificuldades para trafegar.

A prefeitura também passa orientações que devem ser seguidas pela população, sobretudo quem mora em áreas de risco, como nas proximidades de morros.



"Já estamos com um acumulado passando dos 250mm de chuva, então estamos com o solo extremamente encharcado. Pedimos à população que mora em área de morro que se desloque para um local seguro, para a casa de um parente ou amigo, ou procure um dos abrigos da prefeitura. Também é importante pegar informações em canais oficiais da Prefeitura do Recife", explicou o secretário-executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar, em vídeo veiculado pela prefeitura.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, o abrigo do CSU Bidu Krause e os abrigos emergenciais do Arruda e da Igreja Batista do Caçote estão abertos para atender às pessoas em situações de risco. As equipes municipais estão monitorando as chuvas e o órgão pode ser acionado pelos telefones 0800-081-3400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu até o sábado (17) o alerta laranja de chuvas para Pernambuco.

Emitido inicialmente na quinta (15), o comunicado perderia validade nesta sexta-feira (16), mas segue, agora, até às 23h59 do sábado (17).

O alerta laranja do Inmet, com grau de severidade de "perigo", aponta volume de chuva de até 100 milímetros ao longo do dia em toda a faixa litorânea do estado.

Além de Pernambuco, também devem ser afetados por chuvas intensas até o sábado os litorais da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Veja também