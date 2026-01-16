A- A+

Protestos Roblox condena ataques e ameaças de jogadores ao influenciador Felca Criador de conteúdo passou a receber mensagens de ódio após alterações nas regras de uso do chat do jogo

O Roblox, plataforma famosa de jogos no mundo virtual, se pronunciou nesta sexta-feira (16) após uma onda de ataques contra Felca. O criador de conteúdo informou que foi ameaçado pelos jogadores nas redes sociais depois de uma atualização nas regras de uso do chat por crianças e adolescentes.

Em nota enviada ao jornal O Globo, o Roblox informou que não permite conteúdos de ameaças a outras pessoas dentro do universo virtual. "Condenamos as ameaças feitas contra qualquer pessoa online e incentivamos nossa comunidade a tratar todos com respeito, tanto dentro quanto fora da Roblox. Conforme consta em nossas Regras da Comunidade, não permitimos conteúdo que ameace outros com danos no mundo real ou online, incluindo incitação à violência", diz a nota.

As novas regras foram implementadas em 7 de janeiro e entraram em vigor globalmente nesta semana. A medida acabou gerando um descontentamento dos jogadores que precisam verificar a idade por meio de uma verificação facial.

Os usuários começaram uma série de protestos, chamados de “Revolta do Roblox”, para pedir a volta do chat para os menores.

A plataforma se popularizou entre os menores de idade e atualmente, um terço dos jogadores possui menos de 13 anos. Porém, o jogo virou alvo de predadores sexuais de menores e um espaço para práticas de bullying e “estupro de avatar”. A medida é uma tentativa de evitar os casos que colocam crianças e adolescentes em situações de risco

"Estamos cientes das recentes manifestações na plataforma sobre nosso processo de verificação de idade para acessar o chat na Roblox. Essas mudanças foram projetadas para ajudar a proteger nossos usuários, especialmente os mais jovens", explica a plataforma em nota.

E, apesar dos protestos, a companhia informou que não vai recuar e que as medidas são importantes para a segurança da comunidade a longo prazo.

Relação de Felca com o Roblox

Felca passou a ser alvo das críticas e ameaças de crianças e outros usuários, que acreditam que o influenciador seja o responsável pela alteração por causa do vídeo sobre adultização de crianças em ambientes digitais em 2025.

No Instagram e no X, Felca divulgou prints das críticas e ameaças que recebeu na DM das suas redes sociais. “Eu to sendo atacado por crianças na minha DM por conta que o Roblox tirou o chat de voz”, publicou.

Em uma das mensagens, um menor de idade alega que o influenciador está o impedindo de viver a sua infância na plataforma de jogos. Em outra, uma criança ameaçou o criador de conteúdo: “Vou te matar”, disse.

No Roblox, os usuários também fizeram cartazes com frases contra o influenciador: "Felca, você tirou tudo de mim. Então eu não tenho nada a perder agora", "Chat de novo ou é guerra contra o dono do Roblox" e "Eu te odeio, Felca".

Porém, as mudanças não foram iniciadas a partir do vídeo produzido por Felca. Elas começaram a ser testadas em algumas regiões do planeta em dezembro do último ano. Isso porque em agosto, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, acusou a plataforma de permitir que predadores sexuais “prosperem, se unam, cacem e vitimizem menores”.

Na época, o Roblox proibiu conteúdos românticos ou sexuais, além de conteúdos, configurações e comportamentos que implicavam atividade sexual. No entanto, o processo foi adicionado a uma série de denúncias contra a plataforma.

Veja também