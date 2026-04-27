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Tecnologia Robô com mensagem "vovó, sente-se" resgata idosa em meio a bombardeios na Ucrânia Operação de quatro horas em Lyman foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais; mulher vivia há mais de cinco décadas na casa destruída

Uma operação de resgate conduzida por militares ucranianos chamou atenção nas redes sociais após a divulgação de imagens que mostram o salvamento de uma idosa de 77 anos em uma área próxima à linha de frente da guerra. O episódio foi compartilhado neste sábado (25) pelo Terceiro Corpo do Exército da Ucrânia, que reúne, entre outras unidades, a 60ª Brigada Mecanizada Separada.

Sem data confirmada, os vídeos mostram a ação na cidade de Lyman, no leste do país, região frequentemente atingida por combates. De acordo com os militares, a mulher foi localizada por pilotos de drones enquanto caminhava sozinha por uma estrada exposta a ataques russos.

Resgate com veículo não tripulado

Segundo o Terceiro Corpo do Exército, combatentes da unidade de sistemas terrestres não tripulados Cerberus realizavam uma missão de reconhecimento quando avistaram a idosa atravessando uma área marcada por crateras de projéteis. Em determinado momento, ela chega a cair, o que levou os soldados a decidirem pela evacuação imediata.

Para realizar o resgate, foi enviado um veículo terrestre não tripulado. A estratégia incluiu um cuidado incomum: o equipamento foi coberto com um cobertor e recebeu uma mensagem escrita à mão — “Vovó, sente-se!” — com o objetivo de evitar que a mulher se assustasse ao se aproximar do robô.

De acordo com os militares, a operação durou cerca de quatro horas até a retirada completa da idosa da zona de risco.

Civis retirados da área de combate

Ainda segundo o relato divulgado nas redes sociais do Terceiro Corpo do Exército, outros três civis que tentavam deixar a região a pé também foram auxiliados. Eles teriam sido guiados por drones até um ponto de evacuação seguro, onde foram recolhidos por combatentes do 1º Batalhão Mecanizado e levados para atendimento pelo serviço de proteção conhecido como “Anjos”.

Os militares informaram que a mulher resgatada vivia havia 53 anos na mesma casa, que acabou destruída durante ataques das forças russas.

O episódio ilustra o uso crescente de sistemas não tripulados no conflito. Em ocasiões anteriores, soldados ucranianos já haviam utilizado drones aéreos para retirar animais de áreas de combate, incluindo um gato e um cachorro, transportados por cerca de 12 quilômetros até um local seguro.

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