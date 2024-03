Robô de vídeo inspeção vai ajudar na desobstrução de galerias pluviais do Recife

A- A+

Um robô de vídeo inspeção vai ser usado para auxiliar os três novos caminhões na limpeza de galerias pluviais do Recife. O novo equipamento tecnológico foi apresentado na coletiva de imprensa de divulgação da ‘Ação Inverno’, na última terça-feira (19), na sede da Prefeitura do Recife.

Em formato semelhante ao de um trator, o recurso conta com uma câmera e é enviado à tubulação para saber o nível dos resíduos lá presentes. Ele trabalha em conjunto com o caminhão, que possui um tubo de sucção maior que os comuns, tendo capacidade de 12 mil m³ de sucção e 5 mil litros de água potável.

"O tubo de sucção é uma espécie de aspirador de pó, que puxa tudo, pode ser pedra, areia, galhos e lixo. A gente garante. Após a vistoria e a limpeza, o robô entra [na tubulação], faz a inspeção para ver se está tudo limpo e se há dano. Se tiver, é registrado em um relatório para que a equipe de manutenção faça o serviço. Com essa tecnologia, a gente usa melhor o recurso público e dá uma resposta mais rápida às pessoas", explica o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Ainda durante a apresentação, a gestão municipal fez um balanço de serviços de defesa civil realizados em pouco mais de três anos. Foram 2.783 obras, 830 escadarias implantadas ou recuperadas e 92 encostas concluídas, totalizando 3.705 serviços.

Robô ainda sem nome

Por meio das redes sociais, Campos pediu ajuda da população para nomear o robô de vídeo inspeção. Em tom de brincadeira, ele chegou a comparar o equipamento com Wall-E, um robô de uma animação produzida em 2008 pela Pixar Animation Studios, que tinha a missão de limpar o planeta.

Nos comentários, os internautas sugeriram nomes peculiares, com tons de regionalidade. “Se ele vai fiscalizar as galerias, deveria se chamar ‘Galeroso’”, disse um seguidor do prefeito. “Ele vai entrar nas galerias de esgoto do Recife? Então, tem que se chamar ‘Ratão’”, sugeriu outro.

Veja também

EUA Justiça dos EUA volta a suspender aplicação de lei do Texas que permite prender imigrantes