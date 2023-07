Robô explorador da Nasa encontra matéria orgânica em Marte

A- A+

O robô explorador da Nasa encontrou matéria orgânica em Marte. O achado foi publicado na revista científica "Nature", nessa quarta-feira (12).

O material foi localizado pelo robô Perseverance, lançado pela empresa em 2020, com o objetivo se buscar vestígios de vida em Marte, e que pousou no ponto investigado em 2021.

Robô Perseverance. Foto: Nasa

A matéria orgânica foi achada na Cratera Jezero, que foi um lago há bilhões de anos, é o que sugere o "Sherloc", instrumento capaz de mapear e analisar minerais de moléculas orgânicas.

A hipótese se baseia na interação entre água e rocha, depósitos de poeira interplanetária e possível colisão de meteoros.

As buscam pretendem entender a formação e evolução do planeta, além de seus processos geológicos ao longo do tempo e possibilidade de vida.

