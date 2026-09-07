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DIA DA INDEPENDÊNCIA Robô humanoide do Exército bate continência a Lula em desfile do 7 de Setembro Equipamento pertence ao Instituto Militar de Engenharia e integra pesquisas com inteligência artificial e automação

Em meio a tropas, veículos blindados e equipamentos militares que cruzaram a Esplanada dos Ministérios neste 7 de Setembro, um integrante pouco convencional do Exército chamou a atenção ao passar diante da tribuna de autoridades: um robô humanoide vestido com farda camuflada bateu continência para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O equipamento foi levado sobre uma viatura Marruá e fez a saudação militar ao se aproximar do palanque onde Lula acompanhava o desfile ao lado da primeira-dama Janja da Silva e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. Janja sorriu, aplaudiu e respondeu à continência. O momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira.

O humanoide pertence ao Instituto Militar de Engenharia (IME), instituição de ensino e pesquisa do Exército, e integra estudos relacionados a inteligência artificial, robótica e automação. A presença no desfile ocorreu justamente na parte dedicada à apresentação de capacidades, veículos e tecnologias empregadas ou pesquisadas pelas Forças Armadas.

O Exército vem ampliando nos últimos anos pesquisas nessas áreas. Em 2024, o IME inaugurou um Laboratório de Inteligência Artificial voltado, entre outros campos, a robótica e cibernética. A estrutura foi criada para desenvolver pesquisas básicas e aplicadas e formar especialistas em tecnologias consideradas estratégicas pela Força.

Esta não foi a primeira aparição do humanoide em uma cerimônia militar. Em 25 de agosto, o equipamento também participou das comemorações do Dia do Soldado no Quartel-General do Exército, em Brasília, onde Lula esteve presente.

Além do humanoide, outro robô foi apresentado no desfile desta segunda-feira. Operado remotamente pelo 2º Batalhão Ferroviário, o equipamento é destinado a operações antibombas e permite a inspeção e o manuseio de artefatos explosivos a distância, reduzindo a exposição de militares a situações de risco.

A tecnologia dividiu espaço com equipamentos tradicionais das Forças Armadas em um desfile no qual o governo escolheu a soberania nacional como principal mote. A frase “Soberania, a força que une o Brasil” foi exibida ao longo da Esplanada e reforçou uma bandeira que Lula tem explorado na campanha à reeleição, sobretudo em meio aos embates comerciais com os Estados Unidos.

O evento também teve mensagens de combate à violência contra mulheres e referências à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Lula não discursou durante a cerimônia, que durou cerca de duas horas.

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