A- A+

espaço Robô indiano começa a explorar o polo sul da Lua Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave não tripulada perto do polo sul lunar

A Índia começou nesta quinta-feira (24) a operar a superfície da Lua com um robô de exploração, um dia depois de se tornar o primeiro país a pousar uma nave não tripulada perto do polo sul lunar.

Pragyan – "sabedoria" em sânscrito – saiu do módulo de pouso horas depois de uma Índia concretizar um marco em seu programa ambicioso espacial de baixo custo, provocando grau de euforia em todo o país.

O robô móvel “desceu do módulo de pouso e a Índia caminhou sobre a Lua”, afirmou a Organização Indiana de Pesquisa Especial (ISRO) na plataforma X (antigo Twitter).

Na véspera, o primeiro-ministro Narendra Modi descreveu o sucesso da missão como um "dia histórico".

O robô de seis rodas, que funciona com energia solar, percorrerá essa região um pouco mapeada do satélite; e transmitirá imagens e dados científicos durante as duas semanas de missão.

O pouso da missão Chandrayaan-3 na Lua, que significa "nave lunar" em sânscrito, ocorreu na quarta-feira às 12h34 GMT (9h34 de Brasília), poucos dias depois de uma sonda russa ter caído na mesma região.

Até esta semana, apenas a União Soviética, os Estados Unidos e a China conseguiram levar missões à superfície da Lua.

A missão Chandrayaan-3 inclui um módulo de pouso chamado Vikram – que significa “valor” em sânscrito – e o robô móvel Pragyan.

Lançada há seis semanas, a Chandrayaan-3 demorou muito mais para chegar à Lua do que as missões Apollo dos EUA nas décadas de 1960 e 1970, que chegaram à Lua em poucos dias.

"Muito orgulho"

A Índia utiliza foguetes menos potentes do que os usados pelos Estados Unidos na época, por isso a sonda precisau orbitar a Terra várias vezes para ganhar velocidade antes de seguir para a Lua.

O país tem um programa aeroespacial de baixo custo em comparação com outras potências, mas cresceu notavelmente desde que invejou sua primeira nave espacial para orbitar a Lua em 2008.

O orçamento para esta missão é de 74,6 milhões de dólares (365 milhões de reais na cotação atual), prova da engenharia espacial mais barata da Índia.

Os especialistas dizem que os custos baixos são obtidos copiando e adaptando a tecnologia existente espacial e aproveitando uma variedade de projetos altamente desenvolvidos que cobram muito menos do que os profissionais estrangeiros.

Chandrayaan-3 chamou a atenção do público desde seu lançamento diante de milhares de telespectadores.

Políticos celebraram rituais hindus para desejar o sucesso da missão e estudantes acompanharam os momentos finais do pouso na Lua em suas salas de aula por meio de detalhes ao vivo.

"Estou muito orgulhoso. A Índia fez o seu nome brilhar", disse à AFP Bhagwan Singh, um comerciante na capital Nova Delhi. “É um momento muito feliz para nós”, acrescentou.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse na quarta-feira que o sucesso da missão “pertence a toda a humanidade”.

Veja também

méxico Chefe da Comissão Nacional de Busca por Desaparecidos do México renúncia