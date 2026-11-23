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SAÚDE Roda de conversa aborda saúde muscular na terceira idade nesta quarta-feira (25), no Recife Encontro gratuito será realizado às 14h, no Hospital Jayme da Fonte, com orientações sobre exercícios físicos e autonomia dos idosos

A geriatra Andréa Figueirêdo participa, nesta quarta-feira (25), às 14h, de uma roda de conversa sobre saúde muscular na terceira idade, no Hospital Jayme da Fonte, no Recife. O encontro terá acesso gratuito e abordará a importância dos exercícios físicos para preservar a força, o equilíbrio e a autonomia dos idosos.

O encontro será realizado no auditório Capiba, localizado no 9º andar da unidade, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp, no número (81) 7502-6330.

Saúde muscular

Durante a conversa, a médica vai orientar sobre os cuidados necessários para preservar a saúde muscular na terceira idade. Especialistas apontam que a força muscular é considerada um indicador de saúde e longevidade, além de estar relacionada à capacidade de realizar atividades cotidianas.

A prática regular de exercícios físicos contribui para o controle da glicose, a redução de processos inflamatórios e a prevenção de doenças cardiovasculares.

As atividades também ajudam a melhorar a força, o equilíbrio e a coordenação motora, fatores importantes para a manutenção da autonomia funcional dos idosos.

Segundo Andréa Figueirêdo, os cuidados devem incluir a prática de atividades físicas, alimentação regular e acompanhamento médico.

A iniciativa integra o projeto Vita Fonte, que promove encontros mensais voltados à saúde da população idosa.

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